ءماجىلىس ىستىقكولدەگى قازاقستان مەنشىگىندەگى 4 ساناتوريگە قاتىستى قۇجاتتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2006 -جىلعى 4 - شىلدەدەگى قازاقستان ۇكىمەتى مەن قىرعىزستان ۇكىمەتى اراسىنداعى قىرعىز رەسپۋبليكاسى ىستىقكول وبلىسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان كۋرورتتىق-رەكرەاتسيالىق شارۋاشىلىق وبەكتىلەرىنە قازاقستاننىڭ مەنشىك قۇقىقتارىن رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭى قابىلداندى.
سونىمەن قاتار، پالاتا دەپۋتاتتارى 2009 -جىلعى 1-جەلتوقسانداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى قىرعىز رەسپۋبليكاسى ىستىقكول وبلىسىنىڭ ىستىقكول اۋدانىنداعى جەر ۋچاسكەلەرىن جالعا بەرۋ تۋرالى شارتقا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.
- قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ىستىقكول وبلىسى اۋماعىندا قازاقستاننىڭ مەنشىگى رەتىندە تانىلعان كەلەسى 4 ساناتوري جۇمىس ىستەپ تۇر. ولاردىڭ اراسىندا: قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسى قاراماعىنداعى «قازاقستان» ساناتوريى، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ «سامال» دەمالىس ءۇيى، «ۋنيۆەرسيتەت» سپورتتىق- ساۋىقتىرۋ لاگەرى، سونداي-اق تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ «وليمپ» دەمالىس بازاسى بار، - دەدى قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ.
تاراپتاردىڭ وبەكتىلەر بويىنشا ءوزارا ءىس- قيمىلدارى، ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەر دەڭگەيىندە جاسالعان تومەندەگى حالىقارالىق شارتتار اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى:
- بىرىنشىدەن، «2006 -جىلعى 4-شىلدەدەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەنشىك قۇقىقتارىن رەتتەۋ تۋرالى» كەلىسىم.
- ەكىنشىدەن، «2009 -جىلعى 1-جەلتوقسانداعى جەر ۋچاسكەلەرىن جالعا بەرۋ تۋرالى» شارت.
بۇل كەلىسىم جانە شارت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن. ەكى جاقتى قاتىناستاردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىنىڭ ءبىرى - 4 كۋرورتتىق-ساناتورلىق كەشەنگە قاتىستى حالىقارالىق شارتتار بويىنشا قازاقستاندىق تاراپتىڭ مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋى.
- كەلىسىمشارتقا سايكەس، ءبىزدىڭ تاراپ بۇل نىسانداردى مۇمكىندىگىنشە جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن 3 نەمەسە 4 جۇلدىزدى قوناقۇيلەر دەڭگەيىنە جەتكىزۋ شارالارىن قابىلداۋى ءتيىس ەدى. ءبىراق كەلىسىم تالاپتارى ورىندالمادى. بۇل رەتتە، كەلىسىمدە مەرزىمدى ۇزارتۋ كوزدەلمەگەن. سونىمەن قاتار 2022 -جىلى ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى قازاقستاندىق تاراپتىڭ مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ مەرزىمدەرىن ۇزارتۋ جانە ينۆەستورلار تارتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا حاتتاما جوبالارىنا «بۇزۋ تۋرالى نورمالاردى» ەنگىزۋگە، «قازاقستان» ساناتوريىنە 4 جۇلدىزدى قوناقۇي دەڭگەيىنە، ال «ۋنيۆەرسيتەت» لاگەرى مەن «سامال» دەمالىس ءۇيىن 3 جۇلدىزدى قوناقۇي دەڭگەيىنە جەتكىزۋ، «وليمپ» دەمالىس بازاسىندا سپورتشىلار ءۇشىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەردى بەلگىلەۋگە كەلىستى. سونداي-اق حاتتامالاردىڭ كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن قاجەتتى مەملەكەتىشىلىك راسىمدەردى ورىنداۋ تۋرالى تاراپتار سوڭعى حابارلامالاردى العان كۇننەن باستاپ بەس جىل ىشىندە مىندەتتەمەلەردى ىسكە اسىرۋ مەرزىمى بەلگىلەندى، - دەدى مينيستر.
2024 -جىلعى 4 - جەلتوقساندا ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى كەلىسىمگە جانە شارتقا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتامالارعا قول قويدى. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق شارتتارى تۋرالى» زاڭنىڭ تالابىنا سايكەس كەلىسىم مەن شارت جانە ولارعا حاتتامالار راتيفيكاتسيالاۋعا جاتادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قىرعىزستاندا ىستىقكولدى الماتىمەن بايلانىستىراتىن جول اشىلدى.