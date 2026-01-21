ق ز
    18:43, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ءماجىلىس ي ك ا و- عا قاتىستى قۇجاتتى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 50 ا) - بابىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى حاتتامانى جانە حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 56-بابىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ قابىلداندى.

    ИКАО
    Фото: icao.int

    قۇجات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى (ي ك ا و) ورگاندارىنىڭ قۇرامىندا وكىلدىگى تۋرالى ماسەلەنى ىلگەرىلەتۋ، سونداي-اق رەسپۋبليكانىڭ حالىقارالىق ارەناداعى يميدجىن جاقسارتۋ ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋعا باعىتتالعان.

    - وسى وزگەرىستەر ارقىلى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى (ي ك ا و) كەڭەستىڭ قۇرامىن 36 دان 40 مەملەكەتكە دەيىن جانە اەروناۆيگاتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىن

    19 دان 21 مۇشەگە دەيىن ارتتىرادى. ي ك ا و كەڭەسى - بۇل ي ك ا و اسسامبلەياسىمەن 3 جىل مەرزىمگە سايلايتىن اتقارۋشى ورگان. ول حالىقارالىق ستاندارتتاردى بەكىتەدى، ي ك ا و- نىڭ قازىرگى قىزمەتىنە باسشىلىق جاسايدى، مەملەكەتتەر اراسىنداعى داۋلاردى قارايدى جانە اسسامبلەيا شەشىمدەرىنىڭ ورىندالۋىن باقىلايدى. اەروناۆيگاتسيالىق كوميسسيا - بۇل ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى، اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ جاۋاپتى تەحنيكالىق ورگان. بۇل ي ك ا و- نىڭ ورگاندارىنىڭ مۇشەلەرىنىڭ سانى 30 جىلدان استام وزگەرمەگەن. وسى ۋاقىتتا ي ك ا و- عا كىرگەن مەملەكەتتەردىڭ سانى 160 تان 193 كە دەيىن كوتەرىلدى. وسىعان بايلانىستى ي ك ا و مۇشەلەرى ءوز مەملەكەتتەرىندە راتيفيكاتسيانى وتكىزۋ كەرەك، - دەدى ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بۇگىندە بۇل قۇجاتتاردى ۇلى بريتانيا، فرانسيا، سينگاپۋر، جانە باسقا دا ەلدەردى قوسا العاندا، 120 مەملەكەت راتيفيكاتسيالاعان.

    - حاتتامالاردى راتيفيكاتسيالاۋ بيۋجەت قاراجاتىن جۇمساۋدى قاجەت ەتپەيدى، - دەدى مينيستر.

    ەسكە سالساق، حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمى (ي ك ا و) 2025-جىلعى 30-تامىزدان 15-قىركۇيەككە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وتكىزىلگەن اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ كەشەندى اۋديتىنىڭ (USAP- CMA) ناتيجەلەرىن رەسمي تۇردە جاريالادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
