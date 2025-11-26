ءماجىلىس جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋعا ارنالعان قۇجاتتى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر قىلمىستىق كودەكسىنە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
- قىلمىستىق كودەكسكە جاڭا 380-3-بابىن ەنگىزەمىز. ول «مەديتسينا قىزمەتكەرى» جانە «جەدەل مەديتسينالىق جاردەم جۇرگىزۋشىسى» دەگەن ارنايى سۋبەكتىنى بەلگىلەيدى، - دەدى ا. ايماعامبەتوۆ.
بۇل تۇرعىدا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى ادامداردىڭ ءومىرىن قۇتقاراتىن اق حالاتتى جاندارعا دا ءدال قورىقشىلارعا بەرىلگەندەي قورعاۋ مەن جاۋاپكەرشىلىك تەتىكتەرىن ەنگىزۋدى ۇسىندى. قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا قورىقشىنىڭ دەنساۋلىعىنا زاقىم كەلتىرگەن قىلمىسكەر ارنايى باپ بويىنشا قاتاڭ جازالانادى.
- مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە قارسى قىلمىستىڭ ەرەكشەلىگى نەدە؟ قىلمىسكەر دارىگەردى سوققىعا جىققاندا، تەك دارىگەردىڭ جەكە باسىنا زيان كەلتىرمەيدى. ول - ۇلت ساۋلىعىن قامتاماسىز ەتەتىن قوعامدىق قاتىناستاردى بۇزادى. حيرۋرگ مىسالىنا قايتا ورالايىق. ەگەر بۇزاقى توبەلەستە ادامنىڭ ساۋساعىن سىندىرسا، بۇل ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان. الايدا، ەگەر وتا جاسايتىن حيرۋرگتىڭ، نەمەسە نەيروحيرۋرگتىڭ ساۋساعىن سىندىرسا - بۇل ناعىز اپات. حيرۋرگتىڭ قولى - قۇتقارۋ قۇرالى. سول ساۋساقتىڭ كەسىرىنەن مىڭداعان وتا توقتايدى. ونىڭ كومەگىن الا الماعان مىڭداعان ادام زارداپ شەگەدى. جازانىڭ قاتاڭ بولۋ سەبەبى دە - وسى. اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىنە كەلسەك - ول جىلى ءارى جايلى كەڭسە ەمەس. ول جەرگە ءبارىن اكەلەدى: كىشكەنتاي بالالار مەن ينسۋلت العان قاريالاردى دا، كريمينالدىق توبەلەستەن كەيىن پىشاقتالعاندار كەلەدى. سوندىقتان بۇل جەر قاۋىپسىز بولۋى ءتيىس، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار ول جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرى دە وراسان زور قاۋىپ-قاتەر جاعدايىندا جۇمىس ىستەيتىنىن ايتتى.
- ەگەر ءبىز قىلمىستىق كودەكس ارقىلى بيلىك وكىلىن، ورمان ينسپەكتورىن، پروكۋرور مەن سوتتى، پوليتسەيدى قورعاساق، وندا ناۋقاستارعا كومەككە باراتىن دارىگەردى دە قورعاۋعا مىندەتتىمىز، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ەسكە سالساق، بيىل جازدا قوستانايدا دارىگەردى سوققىعا جىققان بۇزاقى ەكى ايعا قاماۋعا الىندى.
سونىمەن قاتار، ماۋسىم ايىندا قاراعاندى وبلىسىندا ەر ادام ەكى دارىگەردى سوققىعا جىققانى ءمالىم بولدى.