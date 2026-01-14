ءماجىلىس جاڭا زاڭ جوبالارىن جۇمىسقا الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسى وتەدى. وندا دەپۋتاتتار ءبىرقاتار حالىقارالىق قۇجاتتى راتيفيكاتسيالاۋعا قاتىستى زاڭداردى قاراپ، جاڭا زاڭ جوبالارىن جۇمىسقا الادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 12-قاڭتاردا ءماجىلىس سپيكەرى ەرلان قوشانوۆتىڭ توراعالىعىمەن بيۋرو وتىرىسى ءوتىپ، بۇگىنگى وتىرىستىڭ كۇن ءتارتىبى ناقتىلانعان ەدى. سوعان وراي دەپۋتاتتارعا حالىقارالىق قۇجاتتاردى راتيفيكاتسيالاۋعا قاتىستى ءبىرقاتار زاڭ جوباسىن قاراۋ ۇسىنىلادى.
ولاردىڭ قاتارىندا 2023 -جىلعى 4-جەلتوقساندا ماسكەۋدە قول قويىلعان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ كەدەندىك اۋماعىنان اكەتىلەتىن تاۋارلاردىڭ شىعارىلعان جەرىن ايقىنداۋدىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇيەسى تۋرالى كەلىسىم بار. بۇل قۇجات تاۋارلاردىڭ شىعۋ تەگىن ايقىنداۋ جانە راستاۋ ماسەلەلەرىندە مۇشە مەملەكەتتەردىڭ تاسىلدەرىن بىرىزدەندىرۋگە باعىتتالعان. ول باقىلاۋدىڭ ءبىرىڭعاي قاعيدالارىن قامتاماسىز ەتىپ، قازاقستاندىق ءونىمنىڭ سۇر رەەكسپورت سحەمالارىنىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق 2024 -جىلعى 8-مامىردا ماسكەۋدە قول قويىلعان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ تەحنيكالىق رەگلامەنتتەرىنىڭ ساقتالۋىن مەملەكەتتىك باقىلاۋ جونىندەگى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قاراۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل قۇجات ىقتيمال سىن- قاتەرلەردى ازايتۋدى كوزدەيدى.
بۇدان بولەك، ءماجىلىس مەملەكەتتىك قىزمەت، الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبەسى، ينۆەستيتسيالىق قورلار، ماشينا جاساۋ سالاسىن دامىتۋ، جول قاۋىپسىزدىگىن سيفرلاندىرۋ، سونداي-اق جۇرگىزۋشىلەردى دايارلاۋ سالاسىنداعى كاسىپكەرلىك قىزمەتكە قاتىستى جاڭا زاڭ جوبالارىن جۇمىسقا قابىلدايدى.
2024 -جىلى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» جاڭا زاڭ جوباسى دايىندالاتىنىن ايتقان بولاتىن.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جاڭا زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى ماقساتتارىنىڭ ءبىرى - مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ەڭبەك قاتىناستارىن رەتتەۋمەن شەكتەلمەي، قوعام مەن مەملەكەتتىك قىزمەتشى اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستى زاڭ دەڭگەيىندە رەتتەۋ. زاڭناما ىرىكتەۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، ەرتە كاسىپتىك باعدارلاۋ جانە مانساپتىق ءوسۋدى گيبريدتىك مودەلدەرىنە ساي جاڭا تەتىكتەرىن ەنگىزۋ ارقىلى مەملەكەتتىك اپپاراتتى كاسىبيلەندىرۋگە باعىتتالادى.
- سونداي-اق قىزمەتشىلەر روتاتسياسىن كەڭەيتۋ، الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرىن جاقسارتۋ، تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ەرەجەلەرىن دە قايتا قاراۋ جانە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن قولدانا وتىرىپ، مەملەكەتتىك قىزمەت پروتسەستەرىن تولىق سيفرلاندىرۋ جوسپارلانعان»، - دەگەن ەدى دارحان جازىقباي.
ال وتكەن جىلدىڭ اقپان ايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اگەنتتىك ءتوراعاسى دارحان جازىقبايدى قابىلداپ، وعان «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» جاڭا زاڭ جوباسىن ازىرلەۋگە جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتى دامىتۋدىڭ 2024-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋعا قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن زاماناۋي HR- قۇرالدارىن ەنگىزۋ ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
«الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ازىرلەگەن. زاڭ جوباسى قالانى باسقارۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا، سيفرلىق جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە، زاماناۋي حالىقارالىق ستاندارتتاردى قولدانۋعا، سونداي-اق قالا قۇرىلىسى، الەۋمەتتىك، ەكولوگيالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ۇدەرىستەردى رەتتەۋگە باعىتتالعان.
الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى مارتەبە اياسىندا جۇمىس ىستەۋى، ونىڭ دامۋى مەن قالالىق ۇدەرىستەردى رەتتەۋ تومەندەگى نەگىزگى مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋدى كوزدەيدى:
الاتاۋ قالاسىن حالىقارالىق ماڭىزى بار ەكونوميكالىق، تەحنولوگيالىق، عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ، ساۋدا-ويىن-ساۋىق جانە ينۆەستيتسيالىق ورتالىق رەتىندە قالىپتاستىرۋعا جاعداي جاساۋ؛
ادامي كاپيتالدى، ينۆەستيتسيالار مەن تەحنولوگيالاردى جەدەل تارتۋ جانە دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن دەربەس قۇقىقتىق جانە اكىمشىلىك رەجيمدى قالىپتاستىرۋ ءارى ۇزاق مەرزىمدى ساقتاپ تۇرۋ؛
الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا سالىناتىن ينۆەستيتسيالاردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋ كەپىلدىگىن كۇشەيتۋ؛
«اقىلدى قالا» قالىپتاستىرۋ جانە ەكونوميكالىق دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا عىلىم مەن تەحنيكانىڭ وزىق جەتىستىكتەرىن، تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالار مەن زاماناۋي تاسىلدەردى قولدانۋ؛
قالالىق ورتانى باسقارۋدىڭ الدىڭعى قاتارلى رەتتەۋشى جانە جەرگىلىكتى باسقارۋ تاجىريبەلەرىن ەنگىزۋ.
ايتا كەتەيىك، بۇل - ءماجىلىستىڭ بيىلعى العاشقى وتىرىسى. وسى ۋاقىتقا دەيىن دەپۋتاتتار وڭىرلەردى ارالاپ، حالىقتىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن، جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبالارمەن تانىسىپ قايتتى.
وتكەن جىلى ءماجىلىس مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارىندا، سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا، ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەرگەن تاپسىرمالارى نەگىزىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭنامالىق اكتىلەردى قابىلدادى. جالپى، پالاتا بىلتىر 100 زاڭ قابىلداسا، ونىڭ 24 ىنە دەپۋتاتتار باستاماشى بولدى. سونداي-اق، ەلىمىزدىڭ نەگىزگى قۇجاتتارى - سۋ، بيۋدجەت، سالىق، قۇرىلىس جانە سيفرلىق كودەكستەر بويىنشا جۇمىستى اياقتادى.
دەپۋتاتتار «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرا وتىرىپ، ءبىرقاتار ماڭىزدى نورمالار دا قابىلدادى. لۋدومانيا بويىنشا جاڭا نورمالار ەنگىزىلدى. حالىقتى، سونىڭ ىشىندە جاستاردى قورعاۋ ءۇشىن عيماراتتاردا جانە ونلاين-كەڭىستىكتە بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر مەن توتاليزاتورلاردى جارنامالاۋعا تىيىم سالىندى.
سونىمەن قاتار، نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ دە زاڭمەن رەتتەلدى. بۇل قادام جەكە تۇلعانىڭ ءقادىر- قاسيەتىن، قالاۋى مەن تاڭداۋىن جانە ادامنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا دەگەن مەملەكەتتىڭ ۇمتىلىسىن ناقتى كورسەتتى.
تەلەفون ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىققا توسقاۋىل قويۋ ءۇشىن بايلانىس سالاسىندا قاتاڭ شارالار قولعا الىندى. الاياقتىق سحەمالارعا قاتىسى بار تۇلعالارعا، ياعني دروپپەرلەرگە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى. ءبىر ادامنىڭ اتىنا ون ابونەنتتىك نومىردەن ارتىق رەسىمدەۋگە شەكتەۋ قويىلدى. الاياقتىق ماقساتتاعى تەلەفون قوڭىراۋلارى ءۇشىن پايدالانىلاتىن نومىرلەردى بۇعاتتاۋ ەسكەرىلدى.
حالىقتىڭ قارىزعا باتۋىن ازايتۋعا باعىتتالعان جۇمىس جۇيەلى جالعاسىن تاپتى. قيىن قارجىلىق جاعدايعا تاپ بولعان ازاماتتاردىڭ پروبلەماسىن شەشۋگە كومەكتەسەتىن نورمالار قابىلداندى. حالىقتىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدا از قامتىلعان توپتارى ءۇشىن زايمدار مەن شاعىن نەسيەلەرى بويىنشا مەرزىمىن كەمىندە ءۇش ايعا شەگەرۋ مۇمكىندىگى بەلگىلەندى. كەپىلسىز ونلاين نەسيەلەر رەسىمدەۋ كەزىندە «سالقىن اقىلعا سالىپ» شەشىم قابىلداۋعا مۇرسات بەرۋ ەنگىزىلدى.
الەۋمەتتىك سالاعا قاتىستى دا ءبىرقاتار زاڭنامالىق شەشىم قابىلداندى. ەڭ الدىمەن، بالالاردى قولداۋعا باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر. ماسەلەن، مەملەكەتتەن ءبىلىم كاپيتالى قاراستىرىلعان «كەلەشەك» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى.
بۇعان قوسا دەپۋتاتتاردىڭ باستاماسىمەن دارىندى بالالاردى قولداۋعا باعىتتالعان نورمالار ەنگىزىلدى. ەندى حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى ءبىلىم گرانتتارىن كونكۋرسسىز الادى.
ونىڭ ىشىندە «بولاشاق» باعدارلاماسى دا قامتىلعان. سونىمەن قاتار، مەملەكەتتىك جاردەماقى الۋشىلار I توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ نەمەسە جەكە تۇلعالاردىڭ كۇتىمىن جاسايتىن بولسا، گرانتتار بويىنشا مىندەتتى جۇمىسپەن وتەۋدەن بوساتىلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى اياسىندا مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىستى تاسىلدەر دە قايتا قارالدى. ءبىرىڭعاي مەديتسينالىق كومەك پاكەتى ەنگىزىلدى. كۇردەلى اۋرۋلاردى ەرتەرەك انىقتاۋ ءۇشىن تەگىن كورسەتىلەتىن كەپىلدى مەديتسينالىق كومەك تىزىمىنە ونكوسكرينينگ ەنگىزىلدى. سونداي-اق، ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان، ءبىراق مۇگەدەكتىگى جوق ازاماتتارعا قاجەتتى ەستۋ پروتەزى تەگىن بەرىلەتىن بولادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي