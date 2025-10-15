ءماجىلىس حالىقتى سۋمەن تارالاتىن اۋرۋلاردان قورعايتىن حالىقارالىق قۇجات راتيفيكاتسياسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتتارى «شەكاراارالىق سۋ ارنالارى مەن حالىقارالىق كولدەردى قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى 1992 -جىلعى كونۆەنسياعا سۋ جانە دەنساۋلىق پروبلەمالارى تۋرالى حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى.
حاتتاما 1999 -جىلى 17-ماۋسىمدا لوندوندا قابىلدانعان. ماقساتى - سۋ رەسۋرستارىن ورنىقتى باسقارۋ ەسەبىنەن حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن قورعاپ، ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ، سۋمەن بايلانىستى اۋرۋلاردىڭ تارالۋ دارەجەسىن بولعىزباۋ جانە شەكتەۋ.
قازاقستان بۇل حاتتامانى راتيفيكاتسيالاۋ ارقىلى موينىنا مىنانداي مىندەتتەمەلەر الادى:
- سۋمەن جابدىقتاۋ، سانيتاريا، گيگيەنا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ بويىنشا ناقتى جانە ولشەنەتىن نىسانالى كورسەتكىشتەردى بەلگىلەۋ؛
- سۋمەن بايلانىستى اۋرۋلاردى قاداعالاۋ جانە ولاردىڭ ەرتە الدىن الۋ جۇيەسىن قۇرىپ، جەتىلدىرۋ؛
- توتەنشە جاعدايلار كەزىندەگى ءىس-قيمىل جوسپارلارىن ازىرلەۋ؛
- حالىقتى قولدانىستاعى سانيتاريالىق- گيگيەنالىق تالاپتارعا ساي سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ؛
- شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە جۇرتشىلىقتى تارتۋ جانە سۋ شارۋاشىلىعى قىزمەتىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە حالىقتىڭ حاباردار بولۋىن ارتتىرۋ؛
- سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ، سانيتاريا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ.
سونداي- اق، بۇل حاتتامانىڭ راتيفيكاتسياسى قازاقستان ءۇشىن ءقاۋىپسىز اۋىزسۋ دايىنداۋ، سارقىندى سۋدى كادەگە جاراتۋ سالاسىنداعى وزىق تەحنولوگيالار مەن بىلىمگە جولا اشادى.
بۇعان دەيىن ساتبايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى اۋىزسۋدى ءبىر مەزگىلدە تازارتاتىن، بەلسەندىرەتىن ءارى زارارسىزداندىراتىن كوپفۋنكتسيونالدى، كوپساتىلى قۇرىلعى ازىرلەپ شىعارعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي