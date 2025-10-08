ءماجىلىس دەپۋتاتى ياك-40 ۇشاقتارىن قازاقستان اۋماعىندا قولدانۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى تەمىر قىرىقبايەۆ كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆقا ساۋال جولداپ، ياك-40 ۇشاقتارىن قازاقستان اۋماعىندا قولدانۋعا تىيىم سالۋدى ۇسىندى.
- قازاقستان اۋماعىندا 1981-جىلى ءوندىرىسى توقتاتىلعان ياك-40 جولاۋشى ۇشاقتارى قازىرگە دەيىن پايدالانىلىپ ءجۇر. ولاردىڭ «جاسى» 44 تەن 55 كە دەيىن جەتىپ وتىر. بۇل الەمدەگى اۋە پاركىنىڭ ورتاشا شەكتى جاسىنان 2 ەسە ەسكى دەگەن ءسوز. شەكتى جاس 15-20 جىلدان اسپاۋ كەرەك. ياك-40 ۇشاقتارىنىڭ رەسۋرسى تاۋسىلعان. ويتكەنى وتكەن عاسىردىڭ 60-جىلدارى جاسالعان، اي-25 قوزعالتقىشتارىمەن جابدىقتالعان. بۇل قوزعالتقىشتار 1980-جىلداردىڭ اياعىنان بەرى شىعارىلمايدى. 2022-جىلى «موتور سيچ» كاسىپورنى قيراۋعا ۇشىرادى. وسىلايشا اي-25 قوزعالتقىشتارى مەن ولارعا ارنالعان سەرتيفيكاتتالعان قوسالقى بولشەكتەر وندىرىلمەيدى. ال حالىقارالىق جەتكىزىلىم مۇلدە جوق. ياك-40 ۇشاقتارى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ زاماناۋي تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيدى. مۇنداي ۇشاقتاردى پايدالانۋعا ەۋروپا وداعى اۋماعىندا 2002-جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن باستاپ تىيىم سالىنعان. الايدا ەلىمىزدە قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا ساي كەلمەيتىن ياك-40 سانيتارلىق اۆياتسيا قىزمەتىندە ناۋقاستاردى تاسىمالداپ ءجۇر. بۇل ادام ومىرىنە قاۋىپ توندىرەدى ەمەس پە، - دەدى دەپۋتات.
سونداي-اق، ول ەل زاڭناماسىندا جولاۋشى تاسىمالىندا ادام قاۋىپسىزدىگى باستى قاعيدات ەكەنىن ەسكە سالدى.
- قازاقستان اۋماعىندا بۇل ۇشاقتاردى ودان ءارى پايدالانۋدى توقتاتۋدى ۇسىنامىز. وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ياك-40 اۋە كەمەلەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن پايدالانۋدان شىعارۋدىڭ كەستەسىن ۇسىنىڭىزدار. ەسكىرگەن اۋە كەمەلەرىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن زاماناۋي اۋە كەمەلەرىمەن الماستىرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەپ، بەكىتۋ قاجەت، - دەدى تەمىر قىرىقبايەۆ.
