ءماجىلىس دەپۋتاتى: قازاقستان جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ارقىلى بارلىق سالانى دامىتا الادى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ قازىرگى الەمدىك باسەكەدە قازاقستاننىڭ باستى باسىمدىعى IT تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- قازىرگى ءبىرىنشى باسىمدىق - IT تەحنولوگيا سالاسى. جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ارقىلى ءار سالانى دامىتۋعا بولادى دەپ ويلايمىن. بىزدە وعان تولىق رەسۋرس بار. كوپتەگەن ءبىلىمدى جاستارىمىز بار، سولاردى قولداۋىمىز كەرەك، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكانى العا جىلجىتۋ ءۇشىن اۆتوموبيل، تەمىرجول جانە پورت ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋ قاجەت. جول سالۋ كەزىندە وپتيكالىق-تالشىقتى ينتەرنەت جەلىسىن بىرگە تارتۋ مىندەتتى نورماعا اينالىپ وتىر. سونىمەن قاتار بايلانىس ساپاسىن جاقسارتاتىن زاڭدىق وزگەرىستەر قابىلدانعان.
- ءبىز زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىپ، ءبىر تەلەفون قۇرىلعىسىندا بىرنەشە SIM- كارتا قولدانۋعا مۇمكىندىك جاسادىق. 3 مىڭعا جۋىق اۋىل وسىنداي جۇيەمەن قامتاماسىز ەتىلمەك. قازىر سالىنىپ جاتقان دوستىق-مويىنتى باعىتىنا دا تالشىقتى جەلى تارتىلىپ جاتىر، - دەدى سابيليانوۆ.
دەپۋتات قازاقستان جاعدايىندا اگروونەركاسىپ ەڭ ءتيىمدى سالا ەكەنىن ايتتى. ءبىراق وعان جاڭا تەحنولوگيا، قارجىلاندىرۋ جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى جەتكىلىكسىز.
- جەرىمىز دە، جاعدايىمىز دا اۋىل شارۋاشىلىعىمەن اينالىسۋعا قولايلى. ءبىراق ءجۇن مەن تەرى وڭدەيتىن ونەركاسىپ جوق، سوعان باسىمدىق بەرۋىمىز كەرەك. اۋىلدا كاسىپپەن اينالىسامىن دەگەن ازاماتتارعا ارزانداتىلعان نەسيە، كەپىلدىك تەتىكتەرى قاراستىرىلىپ جاتىر. پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن شاعىن، ورتا جانە ءىرى بيزنەسكە مەملەكەتتىك كەپىلدىك بەرۋ تۋرالى زاڭ قابىلدادىق. اۋىل شارۋاشىلىعى كوللەدجدەرىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن كۇشەيتىپ، جاستاردى جۇمىسقا دايىنداۋىمىز قاجەت، - دەدى ول.
ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا ەلدە جاڭا باقىلاۋ جانە قولداۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. ەندى ينۆەستورلار ءبىرىڭعاي رەەستر ارقىلى جۇمىس ىستەيدى.
- پرەزيدەنتتىڭ ينۆەستورلاردى قورعاۋعا ارنالعان جارلىعى شىقتى. ونىڭ باستى ماقساتى - قازاقستانعا كەلەتىن ينۆەستيتسيانى باقىلاۋ عانا ەمەس، ولارعا جەڭىلدىك بەرۋ. ينۆەستورلار كەلىسىمشارتقا ەلەكتروندى تۇردە قول قويىپ، قانداي قاراجات قۇياتىنى جانە قايدا جۇمىس ىستەيتىنى انىق كورىنەدى. وبلىستارعا كەلەتىن ينۆەستيتسيالار دا ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەگە ەنگىزىلۋى ءتيىس، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ايتا كەتەيىك، بۇل ۇسىنىستى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۋرابايداعى ۇلتتىق قۇرىلتايدا ايتقان. ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 40 جىلدىعىنا دەيىن ورىندالۋى ءتيىس ستراتەگيالىق مىندەتتەر اياسىندا كوتەرىلىپ وتىر.