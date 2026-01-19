ءماجىلىس دەپۋتاتى كاسىپكەرلىككە نە كەدەرگى ەكەنىن ايتتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردادا باستالعان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ سەكسيا وتىرىسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا قانداي فاكتورلار كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعانىن ايتتى.
ونىڭ ءبىرىنشىسى - شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە نەسيەنىڭ جوعارى ۇستەمەمەن بەرىلۋى.
- نەسيە جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمەمەن بەرىلۋى، ياعني ول 8 پايىزدان اسپاۋى كەرەك. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر بۇگىنگى كۇنى 20-25 پايىزبەن بەرىپ جاتىر. بۇلاي ءبىز كاسىپكەرلىكتى دامىتا المايمىز. وسى ماسەلەنى شەشەتىن بولساق، كاسىپپەن اينالىسۋعا ىنتا بىلدىرگەن ازاماتتارعا قولايلى جاعداي قالىپتاسادى، - دەدى دەپۋتات.
ول بيىل عانا كۇشىنە ەنگەن سالىق كودەكسىن قايتا قاراۋدى ۇسىندى. ويتكەنى جەكە كاسىپكەر جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا جۇيەسىمەن جۇمىس ىستەپ، زاڭدى تۇلعا ونىڭ قىزمەتىن تۇتىنعانىمەن، شىعىندالاتىن - كاسىپكەر. نۇرتاي سابيليانوۆ سوندىقتان كودەكسكە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ باعىتىندا «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. باعدارلاما بويىنشا 5-7 جىلعا 2,5 پايىزبەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرىلەدى. ءبىز قاراجات كولەمىن ۇلعايتۋدى جانە قاراجات الۋ كەزىندە كەپىلدىك قويۋ ماسەلەسىنە نازار اۋدارۋدى سۇرايمىز. ويتكەنى اۋىلداعى ۇيلەردىڭ قۇنى تومەن. كەپىلگە قويۋعا جارامايدى. وسى ماسەلەلەردى شەشۋ كەزەك كۇتتىرمەيدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى-ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەلىمىزدىڭ 2025-جىلعى ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن بيىلعى جوسپارى تۋرالى باياندادى.