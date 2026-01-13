ءماجىلىس دەپۋتاتتارى شەكارا قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىن كوتەردى
اتىراۋ. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى باقتىقوجا ىزمۇحامبەتوۆ اتىراۋ قالاسى دامبى اۋىلىندا ورنالاسقان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شەكارا قىزمەتىنىڭ اتىراۋ وبلىستىق دەپارتامەنتىنە قاراستى جاعالاۋ كۇزەتى ديۆيزيونىنىڭ جەكە قۇرامىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
كەزدەسۋگە ءماجىلىس دەپۋتاتى ابزال قۇسپان، وبلىستىق ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات وتەشوۆ، «AMANAT» پارتياسى اتىراۋ وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى ابدوللا يدرەسوۆ جانە وبلىستىق ءماسليحات دەپۋتاتى جەڭىس ابىلقارەس قاتىستى.
باسقوسۋ بارىسىندا مەملەكەتتىك شەكارا كۇزەتىندە تۇرعان بولىمشەنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق جاعدايى تالقىلاندى. اتاپ ايتقاندا، جاعالاۋ كۇزەتى پايدالاناتىن اكىمشىلىك-تۇرمىستىق عيمارات 1980-جىلى سالىنعان بۇرىنعى بالاباقشا عيماراتى ەكەنى، تەحنيكالىق قورىتىندى بويىنشا نىسان اپاتتىق جاعدايدا تۇرعانى ايتىلدى. عيمارات قولدانىسقا بەرىلگەننەن بەرى جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلمەگەنىنە، جاۋىن-شاشىن كۇندەرى توبەسىنەن سۋ اعىپ، پايدالانۋعا جارامسىز كۇيگە تۇسكەنىنە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋدە ءماجىلىس دەپۋتاتى باقتىقوجا ىزمۇحامبەتوۆ اسكەري قىزمەتتىڭ ءمانى مەن ماڭىزىنا توقتالدى.
- مەملەكەت باسشىسى جۋىردا «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا اسكەري قىزمەتتىڭ ابىروي-بەدەلىن كوتەرۋ جانە ەلىمىزدىڭ قورعانىس قابىلەتىن ارتتىرۋ - مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعىنىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى. پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، «سارباز بولۋ - ءوزىڭدى دامىتۋ ءۇشىن تىڭ مۇمكىندىكتەرگە يە بولۋ دەگەن ءسوز. وتان قورعاۋ - ەلىمىزدىڭ ءار ازاماتىنىڭ ەڭ قاستەرلى بورىشى. مەملەكەت قاۋىپسىزدىگىن، ەل مەن جەر تۇتاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ - بارشاعا ورتاق مىندەت. سوندىقتان جاستار قاۋىمى ساپالى اسكەري دايارلىقتان وتۋگە ءتيىس. ءبىز بۇعان ەرەكشەكوڭىل ءبولىپ كەلەمىز. اسكەردەگى ءتارتىپ ماسەلەسىن جىتى قاداعالايمىز. اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايى دا نازاردان تىس قالمايدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلى باقتىقوجا ىزمۇحامبەتوۆ وسى مەكەمە ۇجىمىمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، ءبىرقاتار ماسەلەلەردى كوتەرگەن بولاتىن. سونىڭ ناتيجەسىندە ديۆيزيونداعى كولىك تۇراعى جاڭعىرتىلىپ، قايتا سالىندى. بيىل قۇنى 17 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن جوندەۋ جۇمىسىن باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا ق ر ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى اتىراۋ وبلىستىق دەپارتامەنتىنىڭ جاعالاۋ كۇزەتى ديۆيزيونىنىڭ كومانديرى فارحاد ميرمانوۆمەكەمەدە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار تۋرالى باياندادى، شەشىمىن كۇتكەن تۇيتكىلدى ماسەلەلەرگە توقتالدى.
ءوز كەزەگىندە باقتىقوجا ىزمۇحامبەتوۆ كوتەرىلگەن ماسەلەلەر شەشىمىن تابۋى ءۇشىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى جۇمىس جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىداعى الەۋمەتتىك نىساندار مەن تۇرعىنداردىڭ ماسەلەسىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى نازارعا العانىن جازعان ەدىك.