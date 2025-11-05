ءماجىلىس بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوبالارىن ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلدادى.
زاڭ جوباسىنىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرى مىنالار:
- بانك قىزمەتىن رەتتەۋ مەن قاداعالاۋدى جەتىلدىرۋ ارقىلى بانك جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ورنىقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ؛
- اشىقتىقتى ارتتىرۋ، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ستاندارتتارىن ساقتاۋ جانە قارجىلىق داعدارىستاردىڭ الدىن الۋ ارقىلى ازاماتتاردىڭ بانك جۇيەسىنە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋ؛
- قولايلى جاعدايلار جاساۋ جانە بانك قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن قارجى نارىعىندا ادال باسەكەلەستىك پەن يننوۆاتسيالاردى دامىتۋدى ىنتالاندىرۋ.
زاڭ جوباسىنىڭ تۇجىرىمدامالىق نەگىزدەرى:
- قازاقستانداعى بانك قىزمەتىن مەملەكەتتىك رەتتەۋدىڭ ماقساتتارىن، مىندەتتەرى مەن قاعيداتتارىن بەلگىلەۋدى؛
- بانكتەردى اشۋ جانە ليسەنزيالاۋ تارتىبىنە قويىلاتىن تالاپتاردى كەڭەيتۋدى؛
- بانك قىزمەتىنە قويىلاتىن تالاپتاردى، بانكتەرگە رۇقسات ەتىلەتىن ينۆەستيتسيالىق جانە وزگە دە قىزمەتتى بەلگىلەۋدى، سونداي-اق ەنشىلەس ۇيىمداردى رەتتەۋدى جەتىلدىرۋدى؛
- بانكتەردى كورپوراتيۆتىك باسقارۋ قاعيداتتارىن ايقىنداۋدى؛ - يسلامدىق بانك قىزمەتىن كەڭەيتۋدى؛
- بانك قىزمەتتەرىن تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا قويىلاتىن تالاپتاردى جەتىلدىرۋدى؛
- قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە تولەمگە قابىلەتسىز بانكتى رەتتەۋ تەتىكتەرىن دامىتۋدى قامتيدى.
- ۇسىنىلعان وزگەرىستەر بانك جۇيەسىنىڭ قارجىلىق ورنىقتىلىعىن ارتتىرۋعا، ۇلتتىق زاڭنامانى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلتىرۋگە، باسەكەلەستىكتى دامىتۋعا جانە قارجى سەكتورىنداعى يننوۆاتسيالاردى ىنتالاندىرۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى، - دەدى قۇجاتتاردى تانىستىرعان قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، زاڭ جوباسى اياسىندا امبەباپ بانكتەرگە يسلامدىق بانك وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ، بانكتەرگە سيفرلىق تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت جانە تەلەكوممۋنيكاتسيا سالالارىندا ەنشىلەس كومپانيالاردى قۇرۋ جانە ساتىپ الۋ قۇقىقتارىن بەرۋ، تولەمگە قابىلەتسىز بانكتەردى رەتتەۋدىڭ جاڭا تەتىگىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن.