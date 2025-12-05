ءماجىلىس اۋىل اكىمدىكتەرىنىڭ بيۋجەتىن ارتتىراتىن زاڭدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىلىگىن كۇشەيتۋ بويىنشا زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى تاپسىرما بەردى.
سول تاپسىرما اياسىندا اكىمدىكتەرگە قانداي مۇمكىندىك بەرۋ كەرەك؟ ولاردىڭ مارتەبەسىن كوتەرۋ ءۇشىن نە ىستەۋ قاجەت؟ جاقىندا وتكەن اۋىل اكىمدەرى فورۋمىنىڭ ناتيجەسى قانداي؟ بۇل سۇراقتارعا ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇقاش ەسكەندىروۆ جاۋاپ بەردى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى اۋىل اكىمدەرى ايتاتىن ەڭ باستى ماسەلە - بولىنەتىن قارجىنىڭ ازدىعى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز قازىر ماجىلىستە «جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە ءوزىن-ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭعا وزگەرىستەردى ەنگىزۋدى قاراستىرىپ جاتىرمىز. مەن سول جۇمىس توبىنىڭ باسشىسىمىن. ازىرگە جۇمىس توبىنىڭ ەكى وتىرىسى ءوتتى، دەپۋتتاتتار تاراپىنان، وكىلەتتى ورگانداردان، مينيسترلىكتەن كوپتەگەن ۇسىنىستار كەلىپ جاتىر. ەكى وتىرىستىڭ وزىندە ەكونوميكا مينيسترلىگىمەن سالىقتاردى اۋىلدا كوبىرەك قالدىرۋدى تالقىلاپ، ۇكىمەت قورىتىندىسىنا جىبەردىك. ۇكىمەت قورىتىندىسى شىققان سوڭ، ناقتى ناتيجەلەرىن ايتا الامىز، - دەدى م. ەسكەندىروۆ Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونىمەن بىرگە، ءماجىلىس دەپۋتاتى اۋىلعا قىزمەت ەتەتىن دانەكەرلەۋشى، مەحانيزاتور سەكىلدى جۇمىسشى ماماندارعا ارنايى شتاتتىق ورىندار قاراستىرىلماعانىن كوتەردى. جاڭا زاڭ اياسىندا اۋىلداردا ماماندار سانىن كوبەيتۋ دە قاراستىرىلعان.
- اۋىل اكىمدەرىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋدى پەداگوگتەر مارتەبەسىمەن شاتاستىرماۋ كەرەك. ءبىر عانا اۋىلعا بولىنەتىن قاراجات ماسەلەسى شەشىلسە، سونىڭ ءوزى ۇلكەن كومەك بولادى. ارينە، «رودينا» سەكىلدى ماقتان تۇتارلىق، تىرەك اۋىلدار بار. ايتسە دە كوپتەگەن اۋىلدار ءالى دە شاشىلىپ جاتىر، اۋىلدىڭ اكىمدەرىنە ىستەيتىن جۇمىس كوپ. ەلىمىزدىڭ ءتۇرلى وڭىرىندە نەبىر اۋىلداردى كورىپ ءجۇرمىز، نە تازالىق جوق، نە اعاش ەگىلمەگەن. سوندىقتان، اكىم سايلانعان سوڭ، ەڭ ءبىرىنشى اۋىلدى تازالاپ الۋ كەرەك شىعار، - دەيدى دەپۋتات.
ەسكە سالا كەتسەك، 28-قاراشادا استانادا اۋىل اكىمدەرىنىڭ فورۋمى ءوتتى.
وندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگىن كۇشەيتۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.