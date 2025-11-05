ءمادينا ءابىلقاسىموۆا: اكتيۆتەردىڭ جاڭا كلاسى - سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىندا سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىنىڭ اينالىمىنا رۇقسات بەرىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا بانك قىزمەتى تۋرالى زاڭ جوباسىن تانىستىرعان قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ايتتى.
- زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى جاڭالىعى - اكتيۆتەردىڭ جاڭا كلاسى رەتىندە تسيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىن رەتتەۋدى ەنگىزۋ جانە ولاردىڭ قازاقستان اۋماعىنداعى اينالىمىنا رۇقسات بەرۋ، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىنىڭ مىناداي ءۇش ءتۇرىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن:
- ءبىرىنشىسى - بازالىق اكتيۆى اقشا بولىپ سانالاتىن سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرى، ياعني ستەيبلكويندەر. ستەيبلكويندەردى شىعارۋ، اينالىسقا جىبەرۋ جانە وتەۋ تارتىبىنە، شارتتارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ۇلتتىق بانك ايقىندايدى.
- ەكىنشىسى - بازالىق اكتيۆى قارجى قۇرالدارى، قارجى اكتيۆى، مۇلىكتىك قۇقىقتار، تاۋارلار نەمەسە وزگە دە مۇلىك بولىپ سانالاتىن سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرى.
- ءۇشىنشىسى - سيفرلىق پلاتفورمادا ەلەكتروندىق- سيفرلىق نىساندا شىعارىلاتىن قارجى قۇرالدارى.
- اگەنتتىككە ستەيبلكوينداردان باسقا سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىن شىعارۋ، اينالىسقا جىبەرۋ جانە وتەۋ تارتىبىنە، شارتتارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەلگىلەۋ وكىلەتتىكتەرى بەرىلەدى. سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىن سيفرلىق پلاتفورمالار وپەراتورلارى شىعارادى. بۇل وپەراتورلار - قارجى نارىعىنىڭ جاڭا سۋبەكتىلەرى، ولاردىڭ قىزمەتىنە ليتسەنزيانى ۇلتتىق بانك بەرەدى. سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىنە قولدانىستاعى قارجى قۇرالدارى ءۇشىن بەلگىلەنگەن ۇقساس تالاپتار، ونىڭ ىشىندە تاۋەكەلدەردى باسقارۋعا، اقپاراتتى جاريا ەتۋگە جانە ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا قاتىستى تالاپتار قويىلادى، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
وتكەن جىلعى جولداۋدا پرەزيدەنت سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ اينالىمىن قامتاماسىز ەتۋ جانە بانك سالاسىنا يننوۆاتسيالاردى قاۋىپسىزدىك تالابىنا سايكەس ەنگىزۋ ءۇشىن ونى رەتتەيتىن تەتىكتەردىڭ تۇراقتى بولۋى ماڭىزدى ەكەنىن ايتقان بولاتىن.