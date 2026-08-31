KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءلاززات تانىسباي «حابار» اگەنتتىگىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - كەمەلبەك ويشىبايەۆ «حابار» اگەنتتىگى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    Ляззат Танысбай возглавила АО «Агентство Хабар»
    Фото: Министерство культуры и информации

    ءلاززات تانىسبايدىڭ تەليەۆيزيا جانە مەديا سالاسىنداعى ەڭبەك ءوتىلى 30 جىلدان اسادى. ءار جىلدارى ول «استانا» تەلەارناسىن، «نۇر- مەديا» مەدياحولدينگىن، «قازاقستان» ر ت ر ك» ا ق- نى جانە «ءبىرىنشى ارنا ەۋرازيا» تەلەارناسىن باسقاردى. سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بايلانىس جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىن اتقاردى.

    «حابار» اگەنتتىگىنىڭ» باسقارما ءتوراعاسى رەتىندە ءلاززات تانىسبايعا اگەنتتىكتىڭ قالىپتاسقان الەۋەتىن ساقتاي وتىرىپ، ونىڭ نەگىزگى قىزمەت باعىتتارىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ، سونداي-اق «24KZ» تەلەارناسىنىڭ ەلىمىزدىڭ جەتەكشى قوعامدىق-ساياسي ارناسى رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋ مىندەتى قويىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور