ءلاززات تانىسباي جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى Qazaqstan ۇلتتىق تەلەارناسىنىڭ Facebook پاراقشاسىنان ءمالىم بولدى.
«بىرگە قىزمەت ەتكەن ارىپتەستەرىمە العىس ايتا وتىرىپ، باسقارما ءتوراعاسى رەتىندەگى قىزمەتىمدى اياقتاۋدى ءجون سانادىم. التى جىلدان استام ۋاقىتتا ەڭ مىقتى، كاسىبي ۇجىممەن بىرگە جاۋاپتى كەزەڭدەردى ەڭسەرىپ، ماقسات ەتىپ قويعان جوبالاردى جۇزەگە اسىردىق. كورپوراتسيانىڭ قازىرگى ۋاقىتتاعى جەتىستىكتەرى ارىپتەستەرىمنىڭ ءوز ىسىنە ادالدىعى مەن تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ جەمىسى. وسى كەزەڭدە قىزمەتكەرلەردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتىپ، كاسىبي دامۋىنا قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا تىرىستىم. سەبەبى جايلى ەڭبەك ورتاسى ناتيجەلى جۇمىستىڭ، تۇراقتىلىق پەن تابىستىڭ نەگىزى دەپ ەسەپتەيمىن. قازاق تەلەۆيزياسىنىڭ قاراشاڭىراعى سانالاتىن ۇيىمدا بۇعان دەيىن تالاي جەتەكشىلەردىڭ وزىنە لايىق قولتاڭباسى قالدى. بۇل ساباقتاستىق جالعاسىن تابۋى قاجەت. ۋاقىتپەن بىرگە باسشىلاردىڭ دا الماسىپ، ۇيىم جۇمىسىنا جاڭا تىنىس، جاڭا سەرپىن بەرىلىپ وتىرۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. بۇل شەشىمىمە قولداۋ بىلدىرگەن سالا مينيسترىنە العىس ايتامىن. مەن ءارى قاراي دا وتاندىق تەلەۆيزيا سالاسىنىڭ دامۋىنا ەڭبەك ەتەمىن»، - دەدى ءلاززات تانىسباي بۇگىن كورپوراتسيا جەتەكشىلەرىمەن وتكەن كەزدەسۋىندە.
- ل. تانىسباي «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديوكورپوراتسياسىن 2019 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان بەرى باسقارىپ كەلدى. كورپوراتسيا وسى جىلدار ارالىعىندا ايتارلىقتاي جەتىستىكتەرگە جەتتى جانە بۇل كورسەتكىشتەر ۇجىم ءۇشىن وتە ماڭىزدى. التى جىل ىشىندە كورپوراتسيانىڭ تەلە جانە راديو ارنالارىنىڭ رەيتينگى ءوسىپ، كوممەرتسيالىق تابىسى 50 پايىزعا ارتتى.
«Qazaqstan» ارناسى وسى كەزەڭدە ۇلتتىق مازمۇنىن ساقتاي وتىرىپ، قوعامدىق-ساياسي فورماتتاعى باعدارلامالارعا باسىمدىق بەردى. بۇل باعىتتا «اشىق الاڭ»، «باس تاقىرىپ»، «قوس پالاتا»، «الەم جانە ءبىز» سىندى جاڭا ساراپتامالىق جانە قوعامدىق-ساياسي حابارلار ەفيرگە شىعىپ، اشىق پىكىر الاڭدارى قالىپتاستى. وتاندىق مەديادا العاش رەت جاڭا فورماتتاعى جوبالار ۇيىمداستىرىلا باستادى. ولاردىڭ قاتارىندا تىكەلەي ەفيردە وتكەن، ينفوتەينمەنت ۇلگىسىندەگى كوپساعاتتىق ونلاين مارافوندار بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءلاززات تانىسباي بۇگىننەن باستاپ «ەۆرازيا» ءبىرىنشى ارناسىنا» جەتەكشىلىك ەتەدى. «ەۆرازيا» ءبىرىنشى ارناسى» 1997 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان رەسپۋبليكالىق تەلەارنا. كۆازيمەملەكەتتىك مەديا ۇيىم بۇكىل قازاقستان اۋماعىندا قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە حابار تاراتادى. كورەرمەندەر اۋقىمى بويىنشا وتاندىق تەلەارنالار اراسىندا العاشقى ۇشتىككە كىرەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي