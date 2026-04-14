ءلاززات شىڭعىسبايەۆا پرەزيدەنتكە «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ جۇمىسى تۋرالى باياندادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا «قازاقستان حالقىنا» قورى قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جانە ىسكە اسىرىپ جاتقان قايىرىمدىلىق باستامالارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى، - دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءلاززات شىڭعىسبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قوردىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى الەۋمەتتىك ماڭىزى زور مىندەتتەردى شەشۋگە باعىتتالعان 134 قايىرىمدىلىق باعدارلاما مەن جوبانى بەكىتكەن.
مەملەكەت باسشىسىنا قوردىڭ ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، سپورت جانە مادەنيەت سالالارىندا اۋقىمدى شارالار اتقارىپ جاتقانى جونىندە باياندالدى.
اتاپ ايتقاندا، ونكولوگيالىق قىزمەتكە قولداۋ كورسەتىلىپ، مەديتسينالىق ۇيىمدار زاماناۋي قۇرىلعىلارمەن، سونىڭ ىشىندە ساۋلەلىك تەراپياعا ارنالعان قوندىرعىلارمەن جابدىقتالدى. سونداي-اق وڭىرلەردە وڭالتۋ ينفراقۇرىلىمى جاڭعىرتىلىپ، مامانداندىرىلعان كومەك كورسەتۋ جولعا قويىلدى.
ءبىلىم بەرۋ باستامالارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. گرانتتار تاعايىندالىپ، اۋىلدىق جانە شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردى دامىتۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. STEM- ءبىلىم بەرۋ مەن سيفرلىق شەشىمدەر سەكىلدى زاماناۋي وقۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلۋدە. بالالار مەن جاستاردىڭ قوسىمشا جانە وزىق بىلىممەن قامتىلۋىنا، جاساندى ينتەللەكت سالاسىن يگەرۋىنە باسا ءمان بەرىلگەن. وسى ورايدا ايماقتاردا ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدى بولۋىنا دەن قويىلعان. بۇدان بولەك، سپورت ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، ينكليۋزيۆتى سپورت ورتالىقتارىن قۇرۋ جوبالارى قولعا الىنعان.
مەملەكەت باسشىسى قايىرىمدىلىق شارالارىن اشىق، جۇيەلى ءارى ماقساتتى تۇردە ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، بۇل باستامالار حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە الەۋمەتتىك ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا ۇلەس قوسىپ وتىرعانىن جوعارى باعالادى.
مەملەكەت باسشىسى وسىعان دەيىن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بەيبىت يسابايەۆتى قابىلداعان بولاتىن.