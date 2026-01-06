ءجۇز مىڭ ستۋدەنت ج ي بويىنشا تەرەڭدەتىلگەن كۋرستاردى وقيدى
استانا. قازاقپارات - 100 مىڭ ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكت بويىنشا تەرەڭدەتىلگەن كۋرستاردى وقيدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس AI-Sana باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ءبىرىنشى كەزەڭدە ستۋدەنتتەرىمىزگە 646 مىڭ سەرتيفيكات بەرىلدى. قازىرگى تاڭدا ستۋدەنتتەر 229 جاساندى ينتەللەكت شەشىمىن ازىرلەدى. ەكىنشى كەزەڭدە جاساندى ينتەللەكت كەڭەسىنىڭ مۇشەسى پول كيم مىرزا ازىرلەگەن ازىرلەنگەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا تەرەڭدەتىلگەن كۋرستاردى 100 مىڭ ستۋدەنت وقىتىلادى. اقپان ايىندا ىرىكتەۋ باستالادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءۇشىنشى كەزەڭدە 60 مىڭ ستۋدەنت يندۋستريانىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە باعىتتالعان ءوز جوبالارىن قالىپتاستىرادى. ءتورتىنشى كەزەڭدە 1 500 جوبا اكسەلەراتسيادان ءوتىپ، جوبالارىن نارىققا شىعارۋ دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزەدى.
- 2025 -جىلدان باستاپ بارلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ داعدىلارى ەنگىزىلدى. قازىرگى تاڭدا 95 ۋنيۆەرسيتەت وقۋ جوسپارلارىنا جاساندى ينتەللەكتكە قاتىستى پاندەردى قوستى. سونىمەن قاتار 30 جوعارى وقۋ ورنى جاساندى ينتەللەكت بويىنشا 42 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدا. پروفەسسورلىق- وقىتۋشىلار قۇرامىنىڭ 54 پايىزى جاساندى ينتەللەكت بويىنشا بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتتى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاعان ەدى.