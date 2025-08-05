ءجۇز دوللاردا بەينەلەنگەن تۇلعا كىم؟
استانا. قازاقپارات - بەندجامين فرانكلين - ا ق ش تاريحىنداعى تاۋەلسىزدىك دەكلاراتسياسى، كونستيتۋتسيا جانە ۆەرسال بەيبىتشىلىك كەلىسىمى دەگەن نەگىزگى ءۇش قۇجاتتىن بارلىعىنا ءوز قولىن قويعان جالعىز ادام.
ا ق ش تاۋەلسىزدىگى ءۇشىن كۇرەسكەن كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى.
امەريكانىڭ بولاشاق ساياسي قايراتكەرى، ديپلوماتى، عالىمى - 1706 - جىلدىڭ 17 - قاڭتارىندا بوستون قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. انگليالىق ەميگرانت دجوزاي فرانكليننىڭ 15- بالاسى.
بەندجامين فرانكلين 21 جاسىندا فيلادەلفيادا ءوزىنىڭ باسپا ءۇيىن اشتى. ونىڭ باسپا ۇيىنەن «پەنسيلۆانيا گازەتى» (1729-1748)، «كەدەي ريچاردتىڭ ءالماناحى» (1732-1758) دەگەن باسىلىمدار شىققان.
1728 - جىلى بەندجامين فرانكلين ۇستالار مەن ساتۋشىلاردىڭ «تەرى فارتۋكتار كلۋبى» فيلادەلفيالىق پىكىرتالاس ۇيىرمەسىنىڭ نەگىزىن قالادى. كەيىن، 1743 - جىلى بۇل ۇيىرمە نەگىزىندە امەريكانىڭ فيلوسوفيالىق قوعامداستىعى قۇرىلدى.
1731 - جىلى امەريكا تاريحىنداعى تۇڭعىش كىتاپحانانىڭ، 1743 - جىلى امەريكا فيلوسوفتار قوعامىنىڭ، 1751 - جىلى پەنسيلۆانيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ نەگىزى بولىپ تابىلاتىن فيلادەلفيا اكادەمياسىنىڭ نەگىزىن قالادى.
1737 - 1753 - جىلدار ارالىعىندا پەنسيلۆانيا پوچتمەيستەرى لاۋازىمىن اتقاردى، ال 1753 - جىلدان باستاپ 1774 - جىلعا دەيىن بارلىق سولتۇستىك امەريكالىق كولونيالارىنىڭ پوچتمەيستەرى بولدى.
سونىمەن قاتار بەندجامين فرانكلين ءوزىنىڭ لوندونداعى (1757-1775) جانە پاريجدەگى (1776-1785) ديپلوماتيالىق جۇمىسىمەن بەلگىلى. ونىڭ تىكەلەي ارالاسۋىمەن امەريكان-فرانسۋز وداعى جونىندەگى كەلىسىمگە (1778)، ۆەرسال بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە (1783) قول قويىلدى.
1785 - جىلى پەنسيلۆانيا شتاتىنىڭ زاڭ شىعارۋشى جينالىسنىڭ پرەزيدەنتى لاۋازىمىنا سايلاندى. بەندجامين فرانكلين 1787 - جىلعى ا ق ش كونستيتۋتسياسىنىڭ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى. ول ماسون بولدى. «توعىز قارىنداس» ۇلى ماسون لوجاسىنىڭ مۇشەسى بولدى.
حالىقارالىق بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ شەشىمىمەن فرانكلين ەسىمى ادامزاتتىڭ ەڭ تانىمال تۇلعالارىنىڭ تىزىمىنە ەندى.
بەندجامين فرانكلين كوپتەگەن تانىمال افوريزمدەردىڭ اۆتورى. ولاردىڭ قاتارىندا: «ۋاقىت - اقشا»، «بۇگىن ىستەي الاتىن ءىستى، ەرتەڭگە قالدىرما»، «باي بولعىڭ كەلسە، ۇنەمدەي ءبىل».
فرانكلين 1790 - جىلدىڭ 17 - ساۋىرىندە دۇنيەدەن ءوتتى. ونىڭ جەرلەۋ راسىمىنە 20 مىڭعا جۋىق ادام قاتىستى.
1914 - جىلدان باستاپ ا ق ش-تىڭ 100 دوللارلىق اقشا بەلگىسىندە بەندجامين فرانكليننىڭ بەينەسى بەينەلەنۋدە. دوللارلاردا بەينەلەنگەن امەريكا تاريحىنداعى بەلگىلى تۇلعالاردىڭ اراسىندا تەك الەكساندر گاميلتون جانە بەندجامين فرانكلين ا ق ش پرەزيدەنتى لاۋازىمىندا بولعان جوق.
