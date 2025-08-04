ءجيى ۇشىراساتىن قاتەلىكتەر
استانا. قازاقپارات - كۇندەلىكتى تۇردە ىستەيتىن 8 ارەكەت، ءبىراق ولاردى دۇرىس ىستەسەك پايدالىراق بولار ەدى.
ادەت رەتىندە قابىلدانىپ كەتكەن ىستەر. مۇمكىن ومىردە ءسال توقتاپ، قايدا جانە نە ءۇشىن ءبىر باعىتتا ءجۇرىپ بارا جاتقانىندى ويلاۋ كەرەك.
1.تىنىس الۋ
ارينە ادامدار قاتە تىنىس الادى دەۋ ويدا جوق. الايدا دەم الۋدىڭ ءتيىمدى جولدارىن ءبىلۋ، ادام دەنساۋلىعىنا پايدالى اسەر ەتەدى. تيىمدىلىك ديافراگمالىق تەحنيكا ارقىل ىسكە اسادى. ءمانى: بۇكىل ءىش اۋاعا تولاتىنداي ەتىپ دەم الۋ كەرەك. سوسىن جايلاپ شىعارۋ كەرەك. وسى كەزدە وكپەلەر تولىق اۋاعا تولىپ، اۋا بارلىق بولىكتەرىنە جەتەدى.
2. ءتىس تازالاۋ
ادامداردىڭ كوبىسى تاماق ءىشىپ بولعاننان كەيىن ءتىس جۋادى. تاماق قالدىقتارىنان ارىلتىپ، تىستەردى تازا ۇستايدى. ءبىراق ادەتتە تاماق ءىشىپ بولعاننان سوڭ تىستەردىڭ سىرتقى قاباتى السىرەپ تۇرادى، ىستىقتان، قىشقىلداردان جانە ت. ب. ءتىس شەتكاسىنىڭ ءتيۋى ولاردى زاقىمدايدى.
3.پەرنەتاقتانىڭ اياقتارىن كوتەرۋ
كوبىمىز پەرنەتاقتانىڭ اياقتارى ىڭعايلىلىق ءۇشىن ىستەلىنگەن دەپ ويلايدى. الايدا ولاي ەمەس ەكەن. پەرنەگە قاراماي تەرۋدى ۇيرەنبەگەن ادامدار ءۇشىن ارنايى ىستەلەدى، سەبەبى سوندا عانا پەرنەلەردىڭ بارلىعىن كورۋگە بولادى. ەگەر دە «سوقىر» تەرۋدى مەڭگەرگەن بولساڭىز، اياقتارىن تومەن ءتۇسىرىپ قويعان دۇرىس، سوندا قولدارىڭىز قالىپتى جاعدايدا بولادى.
4.پىشاق قايراۋ
ۇيدە پىشاقتاردى قايراۋعا تۋرا كەلەدى. ءبىراق وتكىرلىگىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن پىشاقتى 12-15 گرادۋستا ۇستاۋ كەرەك ەكەن. سونىمەن قاتار ونى ولشەيتىن قۇرالى دا بولادى. تۇسىرىلەتىن سالماق كولەمى 2-3 ك گ بولۋى كەرەك.
5.تۇرۋ جانە وتىرۋ
كوپ ۋاقىتتى كومپيۋتەر نەمەسە باسقا دا قۇرالدىڭ الدىندا وتىرىپ وتكىزەمەمىز، ءبىراق كۇننىڭ سوڭىنا قاراي دەنەمىز قاتتى اۋىرادى. نەگىزى دۇرىس وتىرۋ مەن تۇرۋدىڭ دا تەحنيكاسى بار، سونى ءبىلىپ جۇرگەن دۇرىس.
6.قول جۋۋ
ۇيرەنشىكتى ءىس بولىپ كەتكەنى سونشالىق، جاي عانا قولدى سۋ استىندا ۇستاپ كەرى شىعارا سالامىز. ءبىراق تا سابىنمەن، بىرنەشە مينۋت جاقسىلاپ جۋۋ كەرەك. سەبەبى، ميكرواعزالاردىڭ كوبىسى سۋدىڭ جاي اعىنىنا قارسى تۇرا الادى. مۇنى ءبىلۋ شارت.
7.Google ارقىلى ىزدەۋ
ينتەرنەتتى وسى ىزدەۋ جۇيەسىنسىز ەلەستەتۋ مۇمكىن ەمەس. سۇراق مازالاسا سونىڭ كومەگىنە جولىعامىز. ءبىراق تا Google ارقىلى اقپارات ىزدەۋدىڭ ءتۇرلى تاسىلدەرى بار. 30 دان كوماندالىق جازبالارى بار. سولاردى دۇرىس پايدالانا الۋ كەرەك.
8.باۋدى شەشۋ
ومىردەگى ەڭ وڭاي ارەكەت شىعار. ءبىراق ادامداردىڭ اياق-كيىمدەرىنىڭ باسىم بولىگىندە باۋلارى سالبىراپ، كەدەرگى كەلتىرىپ جۇرەدى. ەگەر دە دۇرىس بايلاۋ تەحنيكاسىن پايدالانسا، ءوزىڭنىڭ باۋىنا شالىنىپ قالۋ مۇمكىنشىلىگى تومەندەيدى.
el.kz