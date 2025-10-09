ChatGPT- دەن الىنعان اقپاراتقا تولىق سەنبەۋ كەرەك - مامان ەسكەرتەدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت ەشقاشان ادامنىڭ ورنىن الماستىرا المايدى. سول ءۇشىن ونىڭ بەرگەن جاۋابىنا تولىق سەنۋدىڭ قاجەتى جوق.
بۇل تۋرالى ج ي جانە يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ كوميتەتىنىڭ ساراپشىسى ايتتى.
- كوپ ادام ChatGPT- دەن العان جاۋاپتى دايىن شەشىم رەتىندە قولدانادى. بۇل مۇلدە دۇرىس ەمەس. ەڭ ءبىرىنشى، بۇل ادامنىڭ ويلاۋ قابىلەتىن تومەندەتەدى. ءتىپتى كەيدە الىنعان مالىمەتتىڭ مەرزىمى ءوتىپ كەتكەن بولۋى دا مۇمكىن. سول ءۇشىن الىنعان اقپاراتتى رەسمي دەرەككوزدەردەن تەكسەرۋ كەرەك. ادامدا ەموتسيالىق ويلاۋ، ساراپتاۋ قابىلەتى بار. ال ج ي ونى ادام سەكىلدى ورىنداي المايدى، - دەيدى باقبەرگەن شارىپبەك.
ماماننىڭ ايتۋىنشا ChatGPT- گە دەرەكتەردى ءبولىسۋ اسا قاۋىپتى.
- ج ي- دى قولدانۋ بارىسىندا قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن پايدالانۋشى مىندەتتى تۇردە ءوزىنىڭ قارجىلىق سىنىپ، قۇپيا، جەكە دەرەكتەرىن ەنگىزۋگە بولمايدى. سەبەبى ChatGPT ماشينالىق وقىتۋ ءۇردىسى ارقىلى جۇرەدى. وعان جۇكتەلگەن بارلىق دەرەكتەر پلاتفورما بازاسىندا ساقتالادى. ونى ءۇشىنشى تۇلعاعا بەرىلمەيدى دەيدى. ءبىراق حاكەرلەر مەن الاياقتار ءوز مۇددەسىنە قولدانۋى مۇمكىن. بۇل ارەكەتتەر دەربەس دەرەكتەردىڭ ساقتالۋىنا قاۋىپ تۋدىرادى، - دەيدى مامان.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش-تا ChatGPT- گە قىلمىس تۋرالى حابارلاعان ستۋدەنت سوتتالدى.
ميسسۋري ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 19 جاستاعى ستۋدەنتى كامپۋس اۋماعىندا بۇلىك جاساپ، 17 كولىكتى زاقىمداپ، تەرەزەلەرىن سىندىرعان.
بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ونىڭ قىلمىس ورنىندا بولعانىن كورسەتتى، ءبىراق شەشۋشى دالەل ونىڭ ChatGPT- مەن حات الماسۋى بولدى. وقيعادان كوپ ۇزاماي ستۋدەنت چات-بوتتان تۇرمەگە تۇسەمىن بە دەپ سۇراعان. سونىمەن قاتار ChatGPT- گە «تۇككە تۇرعىسىز كولىكتەردى» سىندىرعانىن مويىنداعان.
تەرگەۋشىلەر حات الماسۋدى ءوز كىناسىن مويىنداۋ دەپ سانادى.
ستۋدەنت قاماۋعا الىنىپ، وعان مۇلىككە قاساقانا زيان كەلتىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت