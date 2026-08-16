KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى تاعايىندالادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ناگرادالار تىزىمىنە «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.

    шәмші қалдаяқов
    Фото: Kazinform

    - مادەنيەت پەن ونەر - ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدىڭ مىزعىماس تىرەگى. سوندىقتان جاڭا اتا زاڭدا ءتول مادەنيەتىمىزدى جان-جاقتى قولداۋ مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى رەتىندە بەكىتىلدى. وسى رەتتە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ناگرادالار تىزىمىنە «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەپ حابارلادى ول.

    بۇل مارتەبەلى ماراپاتتار ۇلت مادەنيەتىنە قالتقىسىز قىزمەت ەتىپ، سونىڭ ىشىندە مۋزىكا جانە بەينەلەۋ ونەرىن دامىتۋعا سۇبەلى ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا بەرىلەتىنى حابارلاندى.

    مادەنيەت
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور