«ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى تاعايىندالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ناگرادالار تىزىمىنە «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.
- مادەنيەت پەن ونەر - ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدىڭ مىزعىماس تىرەگى. سوندىقتان جاڭا اتا زاڭدا ءتول مادەنيەتىمىزدى جان-جاقتى قولداۋ مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى رەتىندە بەكىتىلدى. وسى رەتتە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك ناگرادالار تىزىمىنە «ءشامشى قالداياقوۆ» مەدالى مەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سۋرەتشىسى» قۇرمەتتى اتاعىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەپ حابارلادى ول.
بۇل مارتەبەلى ماراپاتتار ۇلت مادەنيەتىنە قالتقىسىز قىزمەت ەتىپ، سونىڭ ىشىندە مۋزىكا جانە بەينەلەۋ ونەرىن دامىتۋعا سۇبەلى ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا بەرىلەتىنى حابارلاندى.