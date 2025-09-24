ءۇش مىڭنان استام مەكتەپتە تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتى 2025 -جىلى مەملەكەتتىك اتتەستاتسيادان وتەتىن 3025 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىن ايقىندادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بيىل ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ساپانى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى اۋماقتىق دەپارتامەنتتەر 1170 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا مەملەكەتتىك اتتەستاتسيا جۇرگىزدى.
ءىس-شارالار ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندەگى پروبلەمالاردى انىقتاۋعا، ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىنىڭ مەملەكەتتىك جالپىعا مىندەتتى ءبىلىم بەرۋ ستاندارتىنىڭ جانە بىلىكتىلىك تالاپتارىنا سايكەستىگىن ايقىنداۋعا باعىتتالعان.
- وتكەن جىلى كوميتەت پەن ونىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرى 2487 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا ءتۇرلى تەكسەرۋ جۇرگىزدى، ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك اتتەستاتتاۋ، پروفيلاكتيكالىق باقىلاۋ، شاعىمدار بويىنشا جوسپاردان تىس تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلدى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە مۇعالىمدەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كۋرستارىنىڭ ۋاقىتىلى اياقتالماۋى، مەكتەپتەردىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىنىڭ تالاپقا ساي قامتاماسىز ەتىلمەۋى فاكتىلەرى انىقتالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك ءاشىروۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، باقىلاۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزۋ ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن، ونىڭ ىشىندە پەداگوگتەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.