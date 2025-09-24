ءۇش جىلدا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ساياسي-ەكونوميكالىق رەفورمالار جاسالدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنداعى جالپى دەباتتا ەلىمىزدەگى ساياسي رەفورمالار جونىندە مالىمەت بەردى.
- جاھاندا تۇراقسىزدىق بەلەڭ العان كەزەڭدە ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋدى كوزدەگەن جاڭعىرۋ ساياساتىن باتىل جۇرگىزىپ جاتىرمىز. سوڭعى ءۇش جىلدا ءبىزدىڭ ايماقتا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار جاسالدى. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم ارقىلى پرەزيدەنتتى جەتى جىلعا ءبىر مەرزىمگە سايلايتىن نورما ەنگىزىلدى. بۇل دەموكراتيا قاعيداتتارىنا ساي ەسەپتىلىكتى كۇشەيتەدى. ءبىز «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» فورمۋلاسىن ۇستانامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازاقستاندى جاڭعىرتۋ ۇستانىمىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، ەلىمىزدە ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ ماسەلەسىن جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋدى ۇسىنعانىن ايتتى.
ونداعى ماقسات - ساياسي جۇيەنىڭ قوعام سۇرانىسىنا ساي اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ونى ۇدايى جەتىلدىرۋ. بۇل رەفورمالاردىڭ باستى قاعيداسى: زاڭ جانە ءتارتىپ بارىنەن جوعارى تۇرۋى كەرەك.
- ءبىز پاراساتتىلىققا جانە زاڭ ۇستەمدىگىنە ارقا سۇيەيتىن باسقارۋ جۇيەسى عانا قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتىپ، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سانايمىز. بۇل حالىقارالىق ينۆەستيتسيالارعا، ساۋدا بايلانىسىنا جانە ەلدىڭ قارقىندى دامۋىنا وڭتايلى جاعداي جاسايدى. زاڭدى مۇلتىكسىز ساقتايتىن ازاماتتاردىڭ مۇددەسىن قورعاۋ - ادىلەتتىلىككە، ەسەپ بەرۋگە جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن باستى باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.