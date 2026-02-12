ءدىن مەملەكەتتەن بولەك - كونستيتۋتسيا جوباسى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە العاش اتا زاڭدا ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەك ەكەنى ناقتى جازىلادى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان كونستيتۋتسيا جوباسى ماقۇلدانعان جاعدايدا اتالعان نورما كۇشىنە ەنەدى.
رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردى جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 7-بابى 1-تارماعىندا «ءدىن مەملەكەتتەن بولەك» دەپ كورسەتىلگەن. سونداي-اق وسى باپتىڭ 2-تارماعىندا قازاقستان اۋماعىندا ءدىني ۇيىمداردىڭ قىزمەتى زاڭعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلاتىنى جانە ول كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرىن، ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى، ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى مەن قوعامنىڭ ادامگەرشىلىك بولمىسىن ساقتاۋ ماقساتىندا شەكتەلۋى مۇمكىن ەكەنى جازىلعان.
ايتا كەتەرلىگى، قولدانىستاعى كونستيتۋتسيادا دىنگە قاتىستى نورمالار بىرنەشە باپتا شاشىراڭقى جازىلعان. ماسەلەن، 5-باپتىڭ 5-تارماعىندا شەتەلدىك ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ رەسپۋبليكا اۋماعىنداعى قىزمەتى، سونداي-اق شەتەلدىك ءدىني ورتالىقتاردىڭ رەسپۋبليكاداعى ءدىني بىرلەستىكتەر باسشىلارىن تاعايىنداۋى رەسپۋبليكانىڭ ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارىمەن كەلىسۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىندىعى كورسەتىلگەن. ال 14-باپىڭ 2-تارماعىندا تەگىنە، الەۋمەتتىك، لاۋازىمدىق جانە مۇلىكتىك جاعدايىنا، جىنىسىنا، ناسىلىنە، ۇلتىنا، تىلىنە، دىنگە كوزقاراسىنا، نانىمىنا، تۇرعىلىقتى جەرىنە بايلانىستى نەمەسە كەز كەلگەن وزگە جاعداياتتار بويىنشا ەشكىمدى ەشقانداي كەمسىتۋگە بولمايتىنى جازىلعان. مۇنان بولەك، 19-باپتا اركىم ءوزىنىڭ قاي ۇلتقا، قاي پارتياعا جانە قاي دىنگە جاتاتىنىن ءوزى انىقتاۋعا جانە ونى كورسەتۋ- كورسەتپەۋگە حاقىلى ەكەندىگى ايتىلادى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ 9-وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا ءدىن مەن مەملەكەتتىڭ ارا-جىگى ناقتى اجىراتىلعانىن ايتقان ەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.