ءدارى-دارمەك نارىعى يمپورتقا قانشالىقتى تاۋەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتىڭ نەشە پايىزى وتاندىق ءونىم؟ بۇل سۇراققا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى جاۋاپ بەردى.
- وتاندىق ءوندىرىستىڭ كولەمى مەن اسسورتيمەنتى (دارىلەر ءتۇرى، ارنايى سۋبستانتسيالار) ءالى دە شەكتەۋلى. وندىرىسكە قاجەت شيكىزات جانە فارماتسيەۆتيكالىق سۋبستانتسيالار كوبىنەسە يمپورتتىق. قازىر قازاقستان دارىلىك زاتتار نارىعىندا يمپورتقا تاۋەلدى، ياعني جالپى سۇرانىستىڭ باسىم بولىگى شەتەلدەن كەلەدى، دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
كوميتەت اقپاراتىنا قاراعاندا، وتاندىق ءوندىرىس سوڭعى جىلدارى ءوسىپ، ينۆەستيتسيالار، مەملەكەتتىك قولداۋ، كەلىسىمشارتتار ناقتى ناتيجە بەرگەنىمەن، ونىڭ ۇلەسى 20-25 پايىزدان اسپادى.
- سوندىقتان ءوندىرىستى كەڭەيتۋ، عىلىمي بازانى دامىتۋ، شيكىزات تاۋەلسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، تاعى باسقا كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىپ جاتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
بۇعان دەيىن 2025-جىلى ەلدە قانشا زاڭسىز ءدارى-دارمەك انىقتالعانىن جازعان ەدىك.
اتاپ ايتقاندا، ەلدە وتاندىق ءدارى-دارمەك ۇلەسىن 50 پايىزعا جەتكىزۋ ءۇشىن 7 جوبا قاراستىرىلىپ جاتىر.
2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 15 پايىز بولعان.