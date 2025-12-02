ءدارى باعاسىن ءالى ءتۇسىرۋ كەرەك - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ءدارى باعاسىن تومەندەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدى تاپسىردى.
ءىس-شارادا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا دارىلىك زاتتارعا باعا بەلگىلەۋدىڭ جاڭا تەتىگى نارىققا قالاي اسەر ەتىپ جاتقانىن بايانداعان.
- ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ناتيجەسىندە دارىلىك زاتتاردىڭ كەڭ تىزبەسىندە باعا ەداۋىر تومەندەپ، 36 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ۇنەمدەلدى.
ءبىرقاتار جوعارى شىعىندى دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسىن 50 دەن 300 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. مىسالى، يماتينيب ءدارىسىنىڭ باعاسى 9450 تەڭگەدەن 2348 تەڭگەگە تومەندەدى. ال بيەۆاتسيزۋماب ءدارىسىنىڭ باعاسى 360 تەڭگەدەن 77 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى.
سونداي-اق، جاڭا باعا بەلگىلەۋدىڭ ارقاسىندا تىكەلەي كەلىسىمشارتتار مەن تەندەرلىك راسىمدەر شەڭبەرىندە ايتارلىقتاي ۇنەمدەۋگە قول جەتكىزىلدى، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بۇل باعىتتاعى جۇمىستاردى قولدايتىنىن ايتتى.
- باعانى رەتتەۋ باعىتىنداعى ىستەرىڭىزدى قولدايمىز. وسى جۇمىستاردى ءارى قاراي دا جالعاستىرۋ كەرەك، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن ءبىرقاتار ونكولوگيالىق پرەپاراتتىڭ قۇنى %40 دان استام تومەندەگەنىن جازعان ەدىك.