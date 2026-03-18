كوكتەن تۇسكەن توسىنسىي: قاراعاندىدا دروندار باۋىرساق تاراتتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا ناۋرىزناما اياسىنداعى مەرەكەلىك دۋمان بيىل ەرەكشە سيپات الىپ، تىڭ فورماتتا ۇيىمداستىرىلدى. قالانىڭ ورتالىق ساياباعىندا دروندار تۇرعىندارعا باۋىرساق تاراتىپ، كوپشىلىكتى تاڭقالدىردى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى ناۋرىز زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن ۇشتاسىپ، Digital ناۋرىز - 2026 اتاۋىمەن ءوتىپ جاتىر. بۇل باستاما ۇلتتىق ءداستۇر مەن يننوۆاتسيانى ۇيلەستىرىپ، مەرەكەنىڭ مازمۇنىن بايىتىپ، كورەرمەنگە اسەرلى ءارى ەستە قالارلىق فورمات ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- مۇندايدى مۇلدە كۇتپەدىم. ءبىر ساتتە درون جاقىنداپ كەلىپ، باۋىرساق تاراتا باستادى. بۇل بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورىنىس. ءبىر جاعىنان قىزىق، ەكىنشى جاعىنان مەرەكەلىك كوڭىل كۇي سىيلادى. ىرىس-بەرەكە مول بولسىن!، - دەيدى قالا تۇرعىندارىنىڭ ءبىرى.
قالا قوناقتارى مەن تۇرعىندارى مەرەكەدەگى كورىنىستەرگە ريزا بولىستى.
- وسىنداي زاماناۋي ءارى مازمۇندى ءىس-شارالار كوبەيە تۇسسە يگى. بۇگىن ورتالىق ساياباقتا شىن مانىندە جارقىن مەرەكە ءوتتى - بۇل كوڭىل كۇي العاشقى مينۋتتاردان-اق سەزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى كەلۋشىلەردىڭ ءبىرى.
ناۋرىزناما باعدارلاماسى تەك قوعامدىق كەڭىستىكتەرمەن شەكتەلمەي، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن دا قامتىدى. ءوڭىر مەكتەپتەرىندە ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە باعىتتالعان تاقىرىپتىق ءىس-شارالار ءوتىپ جاتىر. سولاردىڭ ءبىرى - قاراعاندى قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ بىرىندە ۇيىمداستىرىلعان «باۋىرساق-party». بۇل شارادا وقۋشىلار اتا-انالارىمەن بىرگە ءداستۇرلى تاعامنىڭ 30-دان استام ءتۇرىن دايىندادى.
- ءبىز شەلپەك، باۋىرساق، شي-باۋىرساق، ورمە باۋىرساق جانە شايعا ارنالعان باۋىرساق ازىرلەدىك. بارلىعىن ءوز قولىمىزبەن، انالارىمىزبەن بىرگە پىسىردىك، - دەيدى مەكتەپ وقۋشىسى ادينا بەيسەمبەك.
جالپى، قاراعاندى وبلىسىندا ناۋرىزناما كۇندەرى مىڭنان استام ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا ارنالعان كونسەرتتەر، كورمەلەر جانە ينتەراكتيۆتى شەبەرلىك ساعاتتارى قاراستىرىلعان. باستى ماقسات - ۇلتتىق ءداستۇردىڭ باي مۇراسىن زاماناۋي فورماتتا جاڭعىرتىپ، كوپشىلىككە مەرەكەلىك جىلۋلىق پەن ەرەكشە اسەر سىيلاۋ.