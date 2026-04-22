ءبىز جاپونيانىڭ وتكەن تاريحىنا ءۇڭىلىپ، ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋعا شاقىرامىز- قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى
استانا. قازاقپارات - قىتاي جاپوندار قارۋ-جاراعىن سايلاپ جاتىر دەپ دابىل قاقتى. بۇعان كۇنشىعىس ەلىنىڭ اسكەري تەحنيكالارى مەن زىمىراندارىن قىتايدىڭ تايۆان ايماعىنا جاقىن جەردەگى يوناگۋني ارالىنا ورنالاستىرۋى سەبەپ.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى گو جياكۋن مۇنداي اسكەري بەكىنىس سالۋ - ايماقتىق بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىققا قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەت دەيدى. ول بۇل شەشىمنەن ءۇزىلدى-كەسىلدى باس تارتۋدى تالاپ ەتىپ، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى قىراعىلىق تانىتۋعا شاقىردى.
گو جياكۋن، قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- قىتاي بۇعان قاتتى الاڭدايدى. جاپونيا «ءوزىن-ءوزى قورعاۋ» جەلەۋىمەن قىتايعا جاقىن ايماقتاردا شابۋىلداۋشى قارۋ-جاراق پەن زىمىران كەشەندەرىن كوبەيتۋدە. بۇل نەگىزىنەن ايماقتىق بەيبىتشىلىككە تونگەن قاۋىپ. ءبىز جاپون تاراپىن وتكەن تاريحىنا ءۇڭىلىپ، ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋعا شاقىرامىز. حالىقارالىق قاۋىمداستىق جاپونيانىڭ بۇل ارەكەتىن توقتاتۋى كەرەك.
