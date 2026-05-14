ءبىرىنشى «قوجا احمەت ياساۋي» وردەنى تۇركيا پرەزيدەنتىنە تابىستالادى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى «Qoja Ahmet Yasaui» وردەنى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعانعا تابىستالادى.
بۇل تۋرالى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءسىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعىمىزدى نىعايتۋعا ءاردايىم زور ۇلەس قوسىپ كەلەسىز. سونداي-اق قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى قوعامدىق-ساياسي، الەۋمەتتىك جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا زور ەڭبەك ءسىڭىرىپ ءجۇرسىز. مۇنى قازاق حالقى جوعارى باعالايدى. مەن بيىل كيەلى تۇركىستان جەرىندە ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى ناۋرىز مەرەكەسىندە كۇللى تۇركىنىڭ رۋحاني تەمىرقازىعى قوجا احمەت ياسساۋي اتىنداعى ارنايى ماراپاتتى تاعايىنداۋ جونىندە شەشىم قابىلدادىم. وسىعان وراي ءتيىستى زاڭعا وزگەرىس ەنگىزىلدى،-دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ارنايى جارلىققا قول قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرمەتتى رەجەپ تايپ ەردوعان مىرزا بۇگىن مىنە قازاق-تۇرىك ىنتىماعى جاراسقان تاريحي كۇندە وسى مارتەبەلى ناگرادانى ەڭ العاش رەت سىزگە تابىستايىن دەپ وتىرمىز. بۇگىن ارنايى ءراسىم وتكىزەمىز. بۇل قازاق ەلىنىڭ وزىڭىزگە دەگەن شىنايى ىقىلاسى، قۇرمەتى جانە ءوزارا باۋىرلاستىعىمىزدىڭ جارقىن كورىنىسى بولماق،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى العان ەدى.
ايتا كەتەيىك، وتىرىس بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنت قازىرگى تاڭدا قازاق-تۇرىك ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتقانىن، ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل جوق ەكەنىن باسا ايتتى.