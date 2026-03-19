ءبىرقاتار وڭىردە جۇك كولىكتەرىنە شەكتەۋ قويىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە 23 -ناۋرىز بەن 1 -مامىر ارالىعىندا اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر قويىلادى.
بۇل شارالار جىل سايىن كوكتەم مەزگىلىندە، ياعني قار ەرىپ، سۋ تاسىعان كەزدە جول نەگىزىنىڭ بوساپ، وسال بولۋىنا بايلانىستى قابىلدانادى. شەكتەۋلەر جول جابىندىسىنىڭ بۇزىلۋىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان.
- 23 -ناۋرىزدان باستاپ اقمولا، اقتوبە، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار جانە اباي وبلىستارىنداعى اۆتوجولداردا قوزعالىس شەكتەلەدى. بۇل ەرەجە جالعىز وسكە تۇسەتىن جۇكتەمەسى 8 توننادان اساتىن جۇك كولىكتەرىنە قاتىستى بولىپ تابىلادى جانە 1- مامىرعا دەيىن جالعاسادى.
سونىمەن قاتار، ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك جانە باتىس وڭىرلەرىندە وسىعان ۇقساس كوكتەمگى شەكتەۋلەر قازىردىڭ وزىندە ەنگىزىلىپ قويعان. ولار الماتى، اتىراۋ، جامبىل، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، تۇركىستان، جەتىسۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا 1- ساۋىرگە دەيىن كۇشىندە بولادى، - دەلىنگەن كولىك مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇل شەكتەۋلەر حالىقارالىق تاسىمالدارعا، جولاۋشىلار كولىگىنە، سونداي-اق ازىق-تۇلىك، ءدارى-دارمەك جانە توتەنشە جاعدايلاردىڭ جۇكتەرىنە قولدانىلمايدى. جول توسەمى ىلعالدانىپ، نەگىزى جۇمساراتىن كەزەڭدە جولداردىڭ ساپاسىن ساقتاۋ ءۇشىن مۇنداي شارالار جىل سايىن جۇزەگە اسىرىلىپ تۇرادى.
ەسكە سالساق 2026 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا جالپى پايدالانىمداعى اۆتوموبيل جولدارىمەن ساموسۆالداردىڭ جۇرۋىنە قاتىستى ەرەجەلەر قايتا قارالدى. بۇرىنعى فورمالدى تىيىمدار الىنىپ تاستالعانىمەن، سالماق پەن وسكە تۇسەتىن جۇكتەمەنى باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، ءىس جۇزىندە تولىق اۆتوماتتاندىرىلدى.