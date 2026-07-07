ءبىرقاتار لاۋازىمدى تۇلعانى تاعايىنداۋ نەمەسە سايلاۋ كەزىندە جاڭا اتا زاڭنىڭ نورمالارى قولدانىلادى - كونستيتۋتسيالىق سوت
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق سوت مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىزمەتىن بۇرىنعى قولدانىستا بولعان اتا زاڭ بويىنشا اتقارىپ كەلە جاتقان پرەزيدەنت، كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى، جوعارعى سوت ءتوراعاسى جانە باس پروكۋروردىڭ وسى قىزمەتتەرگە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىنە وراي سايلانۋ نە لاۋازىمعا تاعايىندالۋىن رەسمي ءتۇسىندىرۋ تۋرالى وتىنىشىنە جاۋاپ بەردى.
مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق سوتقا جولداعان وتىنىشىندە: «لاۋازىمىن 1995-جىلعى 30-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەس اتقارىپ كەلە جاتقان ادامدار 2026-جىلعى 15-ناۋرىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 43-بابى 1-تارماعىندا، 72-بابى 2 جانە 3-تارماقتارىندا، 83-بابى 1-تارماعىندا، 84-بابى 3-تارماعىندا كورسەتىلگەن قىزمەتكە سايلانا الا ما نە لاۋازىمعا تاعايىندالا الا ما؟» دەگەن سۇراق قويعان.
كونستيتۋتسيالىق سوت اتالعان كونستيتۋتسيالىق نورمالاردىڭ مازمۇنىنان ولاردا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەر ادامنىڭ ءتيىستى قىزمەتكە الدىڭعى سايلانۋ نە لاۋازىمعا الدىڭعى تاعايىندالۋ فاكتىسىمەن قولدانىستاعى كونستيتۋتسيادا جانە سوعان سايكەس قابىلدانعان نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردە كوزدەلگەن تارتىپتە عانا بايلانىستى بولاتىنى شىعادى دەپ اتاپ وتەدى.
- كونستيتۋتسيانىڭ 43-بابىنىڭ 1-تارماعىندا، 72-بابىنىڭ 2 جانە 3-تارماقتارىندا، 83-بابىنىڭ 1-تارماعىندا جانە 84-بابىنىڭ 3-تارماعىندا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەر قولدانىلعان جاعدايدا 1995-جىلعى نەگىزگى زاڭ قولدانىستا بولعان كەزەڭدە ءتيىستى لاۋازىمداردا بولۋ مەرزىمدەرىن، سونداي-اق قىزمەتكە سايلاۋ نە لاۋازىمعا تاعايىنداۋ فاكتىلەرىن ەسەپكە الۋدى كوزدەيتىن ەرەجەلەردى كونستيتۋتسيا قامتىمايدى. دەمەك، ادامنىڭ اتالعان لاۋازىمداردىڭ ءبىرىن 1995-جىلعى كونستيتۋتسيا قولدانىستا بولعان كەزەڭدە اتقارۋ فاكتىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ونى ءتيىستى قىزمەتكە سايلاۋعا نە لاۋازىمعا تاعايىنداۋعا نەگىزگى زاڭدا كوزدەلگەن كونستيتۋتسيالىق-قۇقىقتىق كەدەرگى بولىپ تابىلمايدى، - دەپ تۇسىندىرەدى كونستيتۋتسيالىق سوت.
وسىعان وراي پرەزيدەنتتىڭ ءوتىنىشىن قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا كونستيتۋتسيالىق سوت 2026--جىلعى كونستيتۋتسيانىڭ 43-بابىنىڭ 1-تارماعىن، 72-بابىنىڭ 2 جانە 3-تارماقتارىن، 83-بابىنىڭ 1-تارماعىن جانە 84-بابىنىڭ 3-تارماعىن وسى كونستيتۋتسيالىق نورمالاردا اتالعان لاۋازىمداردى 1995-جىلعى كونستيتۋتسياعا سايكەس اتقارىپ جۇرگەن ادامدار 2026-جىلعى كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءتيىستى قىزمەتكە سايلانۋى نە لاۋازىمعا تاعايىندالۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ وتەدى. اتالعان كونستيتۋتسيالىق نورمالاردا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەردى قولدانۋ ماقساتى تۇرعىسىنان مۇنداي ادامداردىڭ 2026-جىلعى كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن ءتيىستى قىزمەتكە سايلانۋى نە لاۋازىمعا تاعايىندالۋى العاش رەت سايلانۋ نە تاعايىندالۋ دەپ ەسەپتەلەدى.
قۇجاتتىڭ تولىق نۇسقاسىمەن مىنا سىلتەمەدە تانىسا الاسىزدار.
بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار كونستيتۋتسيالىق سوتقا جۇگىنگەن كەزدە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن بوساتىلاتىنىن جازدىق.