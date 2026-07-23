ءبىر وپەراتور 100 دروندى باسقارا الادى: جاڭا جۇيە سىناقتان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - «سپاسسك» وقۋ ورتالىعىنىڭ پوليگونىندا وتاندىق ۇشقىشسىز جۇيەلەر مەن روبوتتاندىرىلعان كەشەندەردىڭ دەمونستراتسيالىق سىناقتارى ءوتتى.
قازاقستاندىق كاسىپورىندار ازىرلەگەن پەرسپەكتيۆالى تەحنيكالىق ۇلگىلەر جاۋىنگەرلىك جاعدايلارعا بارىنشا جاقىن ورتادا تەكسەرىلدى. تاجىريبەلىك-اسكەري پايدالانۋ ناتيجەلەرى ولاردى ەلىمىزدىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە قابىلداۋ ماسەلەسىن قاراۋ كەزىندە ەسكەرىلەتىن بولادى.
سىناق بارىسىندا ۇرىس الاڭىندا كەڭ اۋقىمدى مىندەتتەردى ورىنداي الاتىن زاماناۋي روبوتتاندىرىلعان كەشەندەر تانىستىرىلدى. ولار وق-دارىلەر مەن ينجەنەرلىك قۇرالداردى جەتكىزۋگە، جارالانعانداردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا، جۇكتەردى تاسىمالداۋعا ارنالعان. سونىمەن قاتار قويىلعان مىندەتتەرگە قاراي پكت پۋلەمەتىمەن جانە باسقا دا اتىس قارۋلارىمەن جابدىقتالۋى مۇمكىن.
سىناق بارىسىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ توبىن باسقارۋ جۇيەسىنىڭ كورسەتىلىمىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كەشەن ءبىر وپەراتورعا ءبىر مەزگىلدە نىسانالاردى جويۋعا ارنالعان 100 گە دەيىنگى دروننان تۇراتىن توپتى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق جۇيە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا قارسى ءىس-قيمىل مىندەتتەرىن ورىندايتىن مامانداردى دايارلاۋ بارىسىندا دا قولدانىلادى.
سىناقتارعا راديوەلەكتروندىق كۇرەس بولىمشەلەرى دە قاتىستى. بۇل وتاندىق ازىرلەمەلەردىڭ قازىرگى زامانعى راديوەلەكتروندىق باسۋ قۇرالدارىنىڭ اسەرىنە توزىمدىلىگىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- بۇگىندە ۇشقىشسىز تەحنولوگيالار مەن روبوتتاندىرىلعان كەشەندەر زاماناۋي ۇرىس الاڭىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالىپ كەلەدى. تاجىريبەلىك-اسكەري پايدالانۋ وتاندىق ازىرلەمەلەردىڭ مۇمكىندىكتەرىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا، ولاردى ودان ءارى جەتىلدىرۋ باعىتتارىن ايقىنداۋعا جانە قارۋلى كۇشتەردە قولدانۋ پەرسپەكتيۆالارى جونىندە سالماقتى شەشىم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،- دەدى دەمونستراتسيالىق سىناقتار كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى پولكوۆنيك ءامىر قاسەنوۆ.
ازىرلەۋشى كومپانيانىڭ وكىلى دميتري پوپوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇسىنىلعان بارلىق كەشەندەر قازىرگى زامانعى تالاپتار مەن ۇشقىشسىز جۇيەلەردى قولدانۋدىڭ پراكتيكالىق تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ جاسالعان.
- ءبىزدىڭ مىندەتىمىز-اسكەري قىزمەتشىلەرگە لوگيستيكا مەن ەۆاكۋاتسيادان باستاپ، اتىستىق قولداۋ كورسەتۋ جانە ۇشقىشسىز تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا دەيىنگى كەڭ اۋقىمدى مىندەتتەردى ورىنداي الاتىن سەنىمدى ءارى ءتيىمدى شەشىمدەردى ۇسىنۋ. پوليگونداعى سىناقتار اسكەري قىزمەتشىلەردەن كەرى بايلانىس الىپ، تەحنيكانى ودان ءارى جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،- دەپ اتاپ ءوتتى ول.
مۇنداي سىناقتاردى وتكىزۋ وتاندىق قورعانىس-ونەركاسىپتىك كەشەننىڭ دامۋىنا، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە جانە قارۋلى كۇشتەردى قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانىڭ پەرسپەكتيۆالى ۇلگىلەرىمەن جاراقتاندىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەلىك وتاندىق كۋرسانتتار دروندارعا قارسى تەحنولوگيانى ازىرلەگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.