ءبىر مالعا 808 ميلليون تەڭگە سۋبسيديا العان - ءمادي تاكيەۆ
استانا. KAZINFORM - كەيبىر ۇيىمدار بيۋدجەتتى كرەديتتى دەپوزيتكە سالىپ، پايدا تاۋىپ وتىرعان. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ايتتى.
- جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋلەردىڭ ناتيجەلەرى مەملەكەتتىك قولداۋ جۇيەسىنىڭ جەكەلەگەن قاتىسۋشىلارى بيۋدجەت قاراجاتىن ماقساتىنا ساي پايدالانباي وتىرعانىن كورسەتتى. بىرنەشە مىسالعا توقتالا كەتەيىن. كەيبىر ۇيىمدار قارجى ينستيتۋتتارى بولماسا دا بولىنگەن قاراجاتتى كرەديت بەرۋگە جانە پايىز تۇرىندە تابىس الا وتىرىپ، ولاردى دەپوزيتكە ورنالاستىرۋعا پايدالانعان، - دەدى مينيستر.
وسى ورايدا ءمادي تاكيەۆ ناقتى مىسالدار كەلتىردى.
- بولىنگەن 1 ميلليارد تەڭگە بيۋدجەتتىك كرەديتتى دەپوزيتكە سالۋ ارقىلى 80 ميلليون تەڭگە پايدا كورگەن فاكتىلەر انىقتالدى. ءبىر مال باسىنا 808 ميلليون تەڭگەگە بىرنەشە رەت سۋبسيديا الۋ جاعدايلارى دا ورىن الدى. بۇل مىسالدار باقىلاۋ مەن سيفرلىق تالداۋدى كۇشەيتۋ - مەملەكەتتىك اۋديتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتى بولىپ قالا بەرەتىنىن كورسەتىپ وتىر، - دەدى ول.
سونداي-اق مينيستر ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا قاراجاتتى جۇمساۋ كەزىندەگى بۇزۋشىلىقتاردى دا اتادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي