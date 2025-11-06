ءبىر عانا ۆيدەومەن قوعام كوزقاراسىن 180 گرادۋسقا وزگەرتۋگە بولادى - ءى ءى م وكىلى
استانا. KAZINFORM - قوعامدىق سەنىم - ەڭ قىمبات كاپيتال. بۇل تۋرالى PR جانە مەديا سالاسىنىڭ كاسىبي قاۋىمداستىعى وتكىزگەن پانەلدىك سەسسيادا ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى شىڭعىس الەكەشيەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى سيفرلىق زاماندا جالعان نەمەسە كونتەكستەن جۇلىپ الىنعان اقپاراتتىڭ سالدارى قوعامنىڭ سەنىمىنە زور نۇقسان كەلتىرەدى.
- ءبىر عانا ۆيدەومەن قوعام كوزقاراسىن 180 گرادۋسقا وزگەرتۋگە بولادى. مىسالى، وسكەمەندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى تاراعان ۆيدەو كوپشىلىكتىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. الايدا كەيىن ءبىزدىڭ تاراپتان بەينەباقىلاۋ ۆيدەولارى جاريالانعان سوڭ، شىندىق باسقاشا ەكەنى انىقتالدى. ءبىراق سول سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە كوپ رەسۋرس جۇمسالدى. سەنىمنىڭ قۇنى - وتە جوعارى، - دەدى ول.
ءى ءى م وكىلى قوعام تاراپىنان اشىقتىققا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتقانىن اتاپ ءوتتى. مينيسترلىك ءوز كەزەگىندە سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى حالىقپەن كەرى بايلانىستى كۇشەيتىپ كەلەدى.
- بۇگىندە 102 موبيلدىك قوسىمشاسى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار Kaspi ،Halyk جانە eGov پلاتفورمالارىندا «زاڭ مەن ءتارتىپ» اتتى جاڭا سەرۆيس ىسكە قوسىلدى. ازاماتتار فوتو نەمەسە بەينەجازبانى قوسا تىركەپ، شاعىمىن نەبارى بىرنەشە باتىرمانى باسىپ جىبەرە الادى. ەگەر العاشقى ايدا نەبارى 500 ءوتىنىش تۇسسە، ءۇش ايدىڭ ىشىندە ولاردىڭ سانى 30 مىڭنان استى، - دەدى الەكەشيەۆ.
شىڭعىس الەكەشيەۆتىڭ ايتۋىنشا، سەنىمنىڭ نەگىزگى بولىگى - جالعان اقپاراتپەن جۇيەلى كۇرەس. ول بيىل جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن 64 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانىن جانە تاعى 14 قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتقانىن ايتتى.
ءىس-شارا استانا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان Astana Media Weeek 2025 فورۋمى اسياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وسى فورۋمدا قازاقستاننىڭ ستريمينگ يندۋسترياسى قالاي دامىپ كەلە جاتقانىن جازعان ەدىك.