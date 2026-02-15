ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا قازىرگى 6 پارتيا عانا كىرسە، قوعام ءبىزدى تۇسىنبەيدى - ەرمۇرات باپي
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرمۇرات باپي «رەفەرەندۋم-2026» اتتى ونلاين- مارافوندا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى قابىلدانسا، ەلدەگى ساياسي پارتيالاردىڭ سانى ارتۋ كەرەك دەگەن پايىم ايتتى.
- وسى كۇزدە كەلەدى دەپ وتىرعان قۇرىلتايىمىزدا قازىرگى ماجىلىستەگى التى پارتيا سول قالپىندا باراتىن بولسا، وندا قوعام ءبىزدى تۇسىنبەيدى. بەينەلەپ ايتقاندا، «بۇزاۋدىڭ ورنىنا تۇلىپ ۇسىندىڭدار» عوي دەگەن تۇسىنىك بولادى. سوندىقتان سايلاۋعا دايىندىق بارىسىندا پارتيالار بىرىگۋى مۇمكىن، الدەبىر كونسترۋكسيالار جاسالادى، جاڭا پارتيالار پايدا بولۋى مۇمكىن دەپ ويلايمىن. قىزىلوردا قۇرىلتايىندا قوعامدى پارتيالىق ينستيتۋتتار نەگىزىندە بىرىكتىرۋ باستاماسى ايتىلدى. ازاماتتار ءوزىنىڭ ساياسي ۇستانىمىنا ساي كەلەتىن پارتيالارعا مۇشە بولۋ ارقىلى ورتاق يدەياعا، مەملەكەتتىك مۇددەلەرگە جۇمىلۋ مۇمكىندىگى كۇشەيەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ەرمۇرات باپي.
سونداي-اق، ول جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا پارلامەنت ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا بەرىلگەن وكىلەتتىكتەر تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- جەكە ويىمدى ايتسام، 100 پايىز كوڭىلىم تولادى دەپ ايتا المايمىن. ءبىراق بۇل ەلدىڭ دامۋىنا، بولاشاقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىككە كەپىل بولۋعا ارنالعان كونستيتۋتسيا بولعاندىقتان مەن ونى ازاماتتىق تۇرعىدا، پەرزەنتتىك پارىز تۇرعىسىنان قولدايمىن. بۇل ۇلكەن تاۋەكەلدەردىڭ الدىنداعى دايىندىقتىڭ قامى بولعاندىقتان ازاماتتىق جاناشىرلىقپەن قاراۋىمىز كەرەك. بۇل جەردە ارى- بەرى تارتىپ، قوعام مەن بيلىكتىڭ اراسىندا ىرىڭ-جىرىڭ تۋاتىنداي جاعداي ءدال قازىرگى الەمدە قاجەت ەمەس، - دەدى دەپۋتات.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي