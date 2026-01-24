ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا كىمدەر كۆوتا بويىنشا كىرە الادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا كىمدەر كۆوتا بويىنشا كىرە الاتىنىن ايتتى.
- پارلامەنتتەگى كۆوتالار تۋرالى پرەزيدەنت ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا ەگجەي-تەگجەيلى باياندادى. مەملەكەت باسشىسى ايتقانداي، «پرەزيدەنتتىك كۆوتا» دەگەن بولمايدى. قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ وتىرىسىندا «دەپۋتاتتاردىڭ ىشىندە ارنايى تاعايىندالعان «تاڭداۋلى تۇلعالار» بولماۋى كەرەك. ولار بارىنە بىردەي، ورتاق تارتىپپەن سايلانۋعا ءتيىس» دەدى. مۇنداي قادام بولاشاق قۇرىلتايدىڭ قۇرامىن جاساقتاعاندا بارىنە بىردەي مۇمكىندىك بەرىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ال ايەلدەرگە، جاستارعا جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ارنالعان پارتيالىق كۆوتا ساقتالادى. سەبەبى بۇل - پارلامەنتتىك ەمەس، پارتيالىق تىزىمدەگى كۆوتا. مۇنىڭ بارلىعى كونستيتۋتسيالىق زاڭدار دەڭگەيىندە شەشىلەتىن ماسەلەلەر، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى كونستيتۋتسيانىڭ 47-بابىندا قامتىلعان بارلىق راسىمدەردى بولاشاق قۇرىلتاي مودەلىندە ساقتالاتىنىن ايتتى.
- بۇل - تەپە-تەڭدىك تەجەمەلىك مەحانيزمدەرىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قادام. سوندىقتان، قازىرگى كونستيتۋتسيالىق راسىمدەر مەن داۋىس بەرۋدىڭ ارا قاتىناسىن قۇرىلتاي مودەلىنە بەيىمدەي وتىرىپ ساقتاپ قالۋ ۇسىنىلدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
