ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتايدىڭ زاڭ قابىلداۋ ۇدەرىسى قانداي فورماتتا ۇيىمداستىرىلاتىنىن ايتتى.
- ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسى دە جۇمىس توبىنىڭ وتىرىستارىندا جان-جاقتى تالقىلاندى. ناتيجەسىندە، قۇرىلتاي جۇمىسىنا زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قاراستىرۋ فورماتىن ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. العاشقى ەكى وقىلىمدا زاڭ جوباسىنىڭ مازمۇنى ايقىندالادى. ال ءۇشىنشى وقىلىم زاڭ جوباسىنىڭ زاڭنامالىق تۇرعىدان دۇرىستىعىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.
ەرلان قارين زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسىنىڭ ۇزدىكسىز بولۋىنا پارلامەنتتە ەكىنشى پالاتانىڭ بولماۋى بۇعان كەدەرگى كەلتىرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان پارلامەنت بولماعان كەزدە زاڭ شىعارۋ فۋنكتسياسى مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعاسى - پرەزيدەنتكە جۇكتەلەدى. جۇمىس توبى وسىنداي ۇسىنىس ەنگىزدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
