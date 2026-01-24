ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا قۇرىلتايدىڭ زاڭ قابىلداۋ ۇدەرىسى قانداي فورماتتا ۇيىمداستىرىلاتىنىن ايتتى.

    - ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسى دە جۇمىس توبىنىڭ وتىرىستارىندا جان-جاقتى تالقىلاندى. ناتيجەسىندە، قۇرىلتاي جۇمىسىنا زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قاراستىرۋ فورماتىن ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. العاشقى ەكى وقىلىمدا زاڭ جوباسىنىڭ مازمۇنى ايقىندالادى. ال ءۇشىنشى وقىلىم زاڭ جوباسىنىڭ زاڭنامالىق تۇرعىدان دۇرىستىعىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.

    ەرلان قارين زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسىنىڭ ۇزدىكسىز بولۋىنا پارلامەنتتە ەكىنشى پالاتانىڭ بولماۋى بۇعان كەدەرگى كەلتىرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - سوندىقتان پارلامەنت بولماعان كەزدە زاڭ شىعارۋ فۋنكتسياسى مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعاسى - پرەزيدەنتكە جۇكتەلەدى. جۇمىس توبى وسىنداي ۇسىنىس ەنگىزدى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.

    ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.

