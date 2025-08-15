ءبىلىم سالاسىندا ەشقانداي قاتەلىككە جول بەرۋگە بولمايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - باسقالاردىڭ بالا وقىتۋ ۇلگىسىن قۇر كوشىرىپ اكەلە سالۋعا دا بولمايدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىلىم ساپاسىن جاقسارتا ءتۇسۋ قاجەت. قازىر عىلىم مەن ءبىلىم، تەحنولوگيا وتە جىلدام وزگەرىپ جاتىر. كەشە العان ءبىلىمىڭ ەرتەڭ وزەكتى بولماي قالۋى مۇمكىن. سوندىقتان مۇعالىمنىڭ بىلىكتى بولۋى - وتە ماڭىزدى ماسەلە. جوعارى وقۋ ورنىندا العان بىلىممەن شەكتەلىپ قالۋعا بولمايتىنى تۇسىنىكتى. وزىق ويلى شاكىرت تاربيەلەۋ ءۇشىن ۇستازدار ۇدايى ىزدەنىپ، ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ وتىرۋى كەرەك. بالالاردىڭ وقۋعا زەيىنىن اشاتىن ءادىس- تاسىلدەردى جەتىك مەڭگەرگەن ابزال، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دامىعان مەملەكەتتەردە ءبىلىم بەرۋ سالاسى ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ تىرەگى، قوزعاۋشى كۇشى ەكەنىن ايتتى. سونداي ەلدەردىڭ تاجىريبەسىن زەرتتەگەن ءجون ەكەنىنە نازار اۋدارتتى.
- ءبىراق باسقالاردىڭ بالا وقىتۋ ۇلگىسىن قۇر كوشىرىپ اكەلە سالۋعا دا بولمايدى. وزىق تاجىريبەنى ۇيرەنىپ، ونى ەلىمىزدىڭ بولمىسىنا بەيىمدەۋ كەرەك. جالپى، ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىنا، وقىتۋ ادىستەمەسىنە، وقۋلىققا ەنگىزىلەتىن كەز كەلگەن وزگەرىستى وتە مۇقيات سارالاۋ قاجەت. سەبەبى، ءبىلىم سالاسىندا ەشقانداي قاتەلىككە جول بەرۋگە بولمايدى. ءبىر عانا قاتەلىكتىڭ سالدارى وتە اۋىر بولۋى مۇمكىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر.