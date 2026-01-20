ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى بۇرمالانعان - پرەزيدەنت
قىزىلوردا. KAZINFORM - ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى بۇرمالانعان. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مالىمدەدى.
- سوڭعى ۋاقىتتا جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ تەتىگىنە قاتىستى ازاماتتاردان ماعان جولداناتىن وتىنىشتەر جيىلەپ كەتتى. جۋىردا «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىمدا ءوز ۇستانىمىمدى ءبىلدىردىم: ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى بۇرمالانعان جانە ونى شۇعىل تۇردە تۇزەتۋ قاجەت. جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە جۇرگىزىلگەن اۋديتتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ ادىستەمەسىنىڭ جەتىلمەگەندىگى سالدارىنان بولعان زاڭسىز جانە نەگىزسىز شىعىندارعا بايلانىستى ءبىرقاتار بۇزۋشىلىق انىقتالدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتتىڭ الدىنا ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ تەتىگىن جەدەل رەفورمالاۋ مىندەتى قويىلعانىن ەسكە سالدى.
- قارجىلاندىرۋدىڭ ناقتى ولشەمشارتتارىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. بۇل رەتتە ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋداعى بيزنەستىڭ وڭ ءرولىن ەسكەرۋ ماڭىزدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە پرەزيدەنت قازاقستان ەڭبەكسۇيگىش ازاماتتار ەلى، ادىلەت، زاڭ جانە ءتارتىپ اۋماعى بولۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بىزگە ۇلتتىق مۇددە تۋرالى تەك ۇرانمەن سويلەيتىندەر، وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ساياسات ءۇشىن پايدالانىپ، جەكە پايدا تابۋعا تىرىساتىن ادامداردىڭ قاجەتى جوق. جاۋاپتى جانە جاسامپاز پاتريوتيزم - ءار ازاماتتىڭ ءار سالادا، زاۋىتتار مەن اۋىل شارۋاشىلىعىندا، مەديتسينا مەكەمەلەرىندە، مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردە، عىلىمي زەرتحانالاردا، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەكە كومپانيالاردا ادال، قاجىرلى، كاسىبي ەڭبەك ەتۋى. سونداي-اق بۇل اسكەري قىزمەتتە نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋدە وتانعا ادال بولۋ، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ەڭبەكسۇيگىش ازاماتتار ەلى، ادىلەت، زاڭ جانە ءتارتىپ ورناعان اۋماق بولۋى كەرەگىن جەتكىزدى.
- جاسامپاز ەڭبەك پەن زاڭ پارمەنى جوعارى مادەني داستۇرلەرمەن ۇيلەسىپ وتىرۋى دا ماڭىزدى. سەبەبى كوپتەگەن ەلدە بۇل قاعيدالار تابىس پەن ءال-اۋقات فورمۋلاسىنا اينالعان. وسىنداي نەگىزگى ومىرلىك قاعيدالار مەن مورالدىق باعدارلار وتباسى مەن مەكتەپتە قالىپتاسادى. سوندىقتان بۇل نەگىزگى ينستيتۋتتار ءاردايىم ەرەكشە نازاردا بولۋى قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنىڭ ءماتىن ترانسلياتسياسىن Kazinform سايتىنان وقۋعا بولادى.