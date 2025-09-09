ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە ج ي-دى ەنگىزۋ جول كارتاسى ازىرلەنەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى جول كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
- وسى جىلدىڭ 1-قازانىنا دەيىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى 2025-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەر مەن جول كارتاسى قابىلدانۋعا ءتيىس. ولار نورماتيۆتىك قۇقىقتىق بازانى، وقۋ-ادىستەمەلىك قامتاماسىز ەتۋدى، پەداگوگتەردى دايارلاۋ مەن قايتا دايارلاۋدى، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتى ازىرلەۋ جونىندەگى شارالاردى قامتۋى كەرەك، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق بەكتەنوۆ وڭىرلەردە زامان تالابىنا ساي مەكتەپتەردى سالۋدى، ولاردى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن، سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ رەسۋرستارىمەن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
- وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى، «سامۇرىق-قازىنا» قورى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جەلتوقسان ايىنا دەيىن قالعان 52 كەلەشەك مەكتەپتەرىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋى قاجەت. ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، «اۋىل مەكتەبى - ساپا الاڭى» شاعىن جيناقتى مەكتەپ مودەلىن كەزەڭ-كەزەڭمەن ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ قاجەت. ولاردى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتپەن، سيفرلىق ءبىلىم بەرۋ رەسۋرستارىمەن قامتاماسىز ەتۋ، قاشىقتان وقىتۋدى ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق پەداگوگتەردى ءتيىستى داعدىلارعا دايىنداۋ جونىندە ناقتى شارالار كوزدەلۋگە ءتيىس. اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، وڭىرلەردە، سونىڭ ىشىندە جەكە ينۆەستيتسيالاردى تارتا وتىرىپ، «Sana» جاڭا بۋىن ورتالىعىنىڭ تۇجىرىمداماسى مەن تاسىلدەرىن كەڭ اۋقىمدا قولدانۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.