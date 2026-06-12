KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بالا قۇقىقتارى: جاڭا زاڭ كۇشىنە ەنەدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەداگوگ مارتەبەسى مەن بالا قۇقىقتارىنا قاتىستى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: ЖИ

    - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە پەداگوگ مارتەبەسى، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك زاڭناماعا قاتىستى بىرنەشە زاڭعا قول قويعانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور