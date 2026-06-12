ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بالا قۇقىقتارى: جاڭا زاڭ كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەداگوگ مارتەبەسى مەن بالا قۇقىقتارىنا قاتىستى زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە پەداگوگ مارتەبەسى، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سايلاۋ، پروكۋراتۋرا جانە الەۋمەتتىك زاڭناماعا قاتىستى بىرنەشە زاڭعا قول قويعانىن جازعان ەدىك.