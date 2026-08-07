ءبىلىم گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 2026-2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى ءتىزىمىن جاريالادى. بيىل 75 مىڭنان استام تالاپكەر ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى ەكونوميكانىڭ بىلىكتى كادرلارعا دەگەن ۇزاق مەرزىمدى سۇرانىسىن ەسكەرە وتىرىپ قالىپتاستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ %60- ى بۇگىندە ەلدىڭ يندۋستريالىق جانە تەحنولوگيالىق دامۋى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ينجەنەرلىك جانە تەحنيكالىق دايارلاۋ باعىتتارىنا ءبولىندى.
وڭىرلەردى بىلىكتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. «سەرپىن» جوباسى اياسىندا ەكى مىڭنان استام گرانت يەگەرى سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق قازاقستانداعى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الادى.
- ءبىلىم بەرۋ گرانتى - بۇل تەك جوعارى ءبىلىمدى تەگىن الۋ مۇمكىندىگى عانا ەمەس. بۇل - مەملەكەتتىڭ ەلدىڭ بولاشاعىنا جانە ءاربىر دارىندى جاسقا سالعان ينۆەستيتسياسى. بيىل 75 مىڭنان استام تالاپكەر مەملەكەتتىك گرانت يەگەرى اتاندى. سونىمەن قاتار گرانتتار كونكۋرسىن وتكىزۋ قاعيدالارى وزگەرىسسىز قالىپ، ونىڭ اشىقتىعى مەن ادىلدىگىن قامتاماسىز ەتتى. ءبىز جاستار ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەردى جۇيەلى تۇردە كەڭەيتىپ كەلەمىز. بۇگىندە قازاقستاننان شىقپاي-اق الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ديپلومىن الۋعا بولادى. سونداي-اق ەلىمىزدە جۇمىس ىستەيتىن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى مەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارىندا وقۋ ءۇشىن دە مەملەكەتتىك گرانتتار قاراستىرىلعان. بۇل - قازاقستاندىقتار ءۇشىن ساپالى حالىقارالىق ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام، - دەلىنگەن حابارلامادا.
2026 -جىلى ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا شامامەن 127 مىڭ ءوتىنىش ءتۇستى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 14 مىڭعا كوپ. وتىنىشتەر سانىنىڭ ارتۋى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا جوعارى ءبىلىم الۋعا دەگەن سۇرانىستىڭ ءالى دە جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
گرانتتاردى ءبولۋ بارىسىندا زاڭنامادا كوزدەلگەن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ بارلىق تەتىكتەرى ساقتالدى. اتاپ ايتقاندا، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا ارنالعان كۆوتالار، حالىقارالىق وليمپيادالار مەن ءىرى سپورتتىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازدارىنا كونكۋرستان تىس بەرىلەتىن گرانتتار، سونداي-اق مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتارعا ارنالعان 1816 گرانت قاراستىرىلدى.
كونكۋرس ناتيجەلەرىمەن كەلەسى رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستاردان تانىسا الاسىزدار.
مەملكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتىنىڭ ەلەكتروندىق كۋالىكتەرى ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ق ر ع ج ب م ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ grant.testcenter.kz سايتىندا قولجەتىمدى بولادى. ال جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ 25 -تامىزدى قوسا العانعا دەيىن جالعاسادى.