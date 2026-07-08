ءبىلىم گرانتىن يەلەنۋ ءۇشىن ۇ ب ت- نىڭ ەڭ تومەنگى بالى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا وقۋعا قابىلداۋدىڭ ۇلگىلىك قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزدى. بۇيرىق 2026-جىلعى 18-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنەدى.
قۇجاتقا سايكەس، ءبىلىم بەرۋ گرانتىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ نەمەسە اقىلى بولىمگە ءتۇسۋ ءۇشىن جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ساناتى مەن دايارلاۋ باعىتىنا قاراي ۇ ب ت- نىڭ ەڭ تومەنگى شەكتى بالى ساقتالادى.
اتاپ ايتقاندا، ۇلتتىق جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ءتۇسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەر كەمىندە 65 بال جيناۋى ءتيىس. ونىڭ ىشىندە:
«پەداگوگيكالىق عىلىمدار» باعىتى بويىنشا - 75 بال؛
«دەنساۋلىق ساقتاۋ» باعىتى بويىنشا - 70 بال؛
«قۇقىق» باعىتى بويىنشا - 75 بال؛
«اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بيورەسۋرستار» مەن «ۆەتەريناريا» باعىتتارى بويىنشا - كەمىندە 50 بال.
اعىمداعى كۇنتىزبەلىك جىلى قۇرىلعان جانە ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنە ليتسەنزيا العان جاڭا ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورىندارى ءۇشىن ەڭ تومەنگى شەك 50 بال بولىپ بەلگىلەندى. دەگەنمەن پەداگوگيكالىق، مەديتسينالىق جانە زاڭ ماماندىقتارىنا ءتۇسۋ كەزىندە بۇرىنعىداي جوعارى تالاپتار ساقتالادى: تيىسىنشە 75، 70 جانە 75 بال. قالعان جوعارى وقۋ ورىندارى ءۇشىن دە ەڭ تومەنگى ءوتۋ بالى 50 بال دەڭگەيىندە قالادى. ءبىراق پەداگوگيكالىق، مەديتسينالىق جانە زاڭ باعىتتارىنداعى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا تۇسۋشىلەر ءۇشىن جوعارى شەكتى بالدار قولدانىلادى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ تالاپكەرلەر جوعارى وقۋ ورنىنا قوسىمشا ەمتيحاننان ءساتتى وتكەن نەمەسە وقۋ ورنى تالاپكەرلەردىڭ رەيتينگتىك ناتيجەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ ءوزى بەلگىلەيتىن ءوتۋ بالىن جيناعان جاعدايدا عانا قابىلدانادى. سونىمەن قاتار «قازاقستان تاريحى» ءپانى، ەكى بەيىندىك ءپان جانە شىعارماشىلىق ەمتيحان بويىنشا كەمىندە 5 بال، ال «وقۋ ساۋاتتىلىعى» مەن «ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق» پاندەرى بويىنشا كەمىندە 3 بال جيناۋ مىندەتتى.
وزگەرىستەر قىسقارتىلعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا تۇسۋشىلەرگە دە قاتىستى. كوللەدج تۇلەكتەرى ۇ ب ت ناتيجەسى بويىنشا كەمىندە 25 بال، ال «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» باعىتىنا ءتۇسۋ ءۇشىن كەمىندە 35 بال جيناعان جاعدايدا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسا الادى. بۇل رەتتە ۇ ب ت- نىڭ ءار ءپانى مەن شىعارماشىلىق ەمتيحاننان كەمىندە 5 بال الۋ قاجەت.
ۇ ب ت- نى ەلەكتروندىق فورماتتا تاپسىرىلعان جاعدايدا تالاپكەر بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس كەلەتىن ەكى تەستىلەۋ ناتيجەسىنىڭ بىرەۋىمەن كونكۋرسقا قاتىسا الادى.
قۇجاتتا مەرزىمدى اسكەري قىزمەت وتكەرگەن ازاماتتاردى قابىلداۋ ءتارتىبى دە ناقتىلانعان. ولار اسكەري قىزمەتتەن كەيىنگى ەكى جىل ىشىندە «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» باعىتىن قوسپاعاندا، ۇ ب ت تاپسىرماي-اق اڭگىمەلەسۋ ناتيجەسى بويىنشا اقىلى نەگىزدە جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسە الادى. وسىنداي ءتارتىپ قىسقارتىلعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قابىلداۋ كەزىندە دە قولدانىلادى.
جوعارى وقۋ ورىندارى قوسىمشا، ارنايى نەمەسە شىعارماشىلىق ەمتيحاندار اياقتالعان كۇنى ولاردىڭ ناتيجەلەرىن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ سيفرلىق جۇيەسىنە ەنگىزۋگە مىندەتتى. قۇجاتتاردى قابىلداۋ اياقتالعاننان كەيىن جوعارى وقۋ ورنىنىڭ باسشىسى وقۋعا قابىلداۋ تۋرالى بۇيرىق شىعارادى.
مۇنان بولەك، اتالعان بۇيرىقپەن ماگيستراتۋرا بويىنشا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنا قابىلداۋدىڭ ۇلگىلىك قاعيدالارىنا دا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
بۇعان دەيىن ۇ ب ت- نى الماستىراتىن جاڭا ەمتيحان مودەلى ازىرلەنىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.