ءبارى باياعىدان سىبىرلاپ ايتىپ جۇرگەن جايتتار تالقىلاندى - ساراپشى ۆاشينگتونداعى كەزدەسۋ جايىندا
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتوندا دونالد ترامپ، ۆلاديمير زەلەنسكي جانە ەۋروپالىق كوشباسشىلار قاتىسقان كەلىسسوزدەر اياقتالدى. وسى ورايدا ساياساتتانۋشى ءادىل سەيفۋللين كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارىنا قاتىستى پىكىرىن Kazinform تىلشىسىنە ءبىلدىردى.
- دونالد ترامپتىڭ ۆلاديمير زەلەنسكيمەن جانە ەۋروپا كوشباسشىلارىمەن كەلىسسوزدەرى سوڭعى ۋاقىتتاعى ۋكراينا توڭىرەگىندەگى احۋالدى تۇزەتۋگە باعىتتالعان ەڭ تانىمال ارەكەت دەسەك بولادى. اق ۇيدە ءبارى باياعىدان سىبىرلاپ ايتىپ جۇرگەن «ۋكراينانى ناتو كىرگىزبەي-اق جانە ءىستى ا ق ش پەن رەسەيدىڭ بەتپە-بەت قاقتىعىسىنا جول بەرمەي قالاي قورعاۋعا بولادى» دەگەن سىندى جايتتار تالقىلاندى، - دەپ اتاپ وتەدى ساراپشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ترامپ ۆاشينگتون كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن اڭعارتتى، ءبىراق وزىنە ءتان مانەردە «ناقتى مالىمەتتەردى بۇلىڭعىرلاتىپ» جىبەردى.
- ول ۋكراينانى «وتە جاقسى قورعاۋعا» ۋادە بەردى. ءبىراق بۇل سوزدەردىڭ استارىندا نە جاتقانىن ناقتىلامادى. ال ەۋروپا بولسا بۇل ماسەلەگە ناقتىراق قارادى: كوشباسشىلار قارۋ-جاراق جەتكىزۋ، قارجىلاندىرۋ، ءتىپتى بىتىمگەر كونتينگەنتى تۋرالى ماسەلەنى قاراستىرۋى مۇمكىن «نيەتتەستەر كواليتسياسىن» قۇرۋ تۋرالى ايتتى. ماڭىزدى جايت: بارلىق تاراپ رەسەيگە اۋماقتىق شەگىنىس جاساۋ ماسەلەسى تالقىلانبايتىنىن اتاپ ءوتتى. زەلەنسكي ەلدىڭ تۇتاستىعى ماسەلەسىندە بەرىك ۇستانىمدا جانە بۇل جولى ونى ۆاشينگتون دا، بريۋسسەل دە قولدادى، - دەيدى ءادىل سەيفۋللين.
ونىڭ پايىمىنشا، ەڭ قىزىقتى جايت - ترامپ اتاپ وتكەن الداعى ۋاقىتتا بولۋى ىقتيمال زەلەنسكي مەن پۋتين كەزدەسۋى.
- ازىرشە، ماسكەۋ ءۇنسىز. ءبىراق، مۇنداي يشارا فاكتىسىنىڭ ءوزى ديپلوماتيالىق ەسىكتىڭ اشىلعانىن بىلدىرەدى. قورىتىندىلاي ايتار بولساق، بۇل كەلىسسوزدەر دايىن بەيبىت جوسپار اكەلمەسە دە، جاڭا باعىتتى كورسەتتى: ا ق ش پەن ەۋروپا ۋكراينانى ناتو-عا رەسمي مۇشە ەتپەي-اق، ونى قولداۋدىڭ يكەمدىرەك تەتىگىن ىزدەپ جاتىر. بۇل جاعدايدى باسەڭدەتۋگە جاسالعان قادام بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، سوعىستى ناقتى توقتاتۋ جولى ءالى دە بولسا تىم الىستا، - دەپ تۇيىندەدى ويىن ساياساتتانۋشى.
بۇعان دەيىن Fox News تەلەارناسىنا سۇحبات بەرگەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىرىمنىڭ ۋكرايناعا قايتارىلۋى، ال ۋكراينانىڭ ناتو- عا كىرۋى مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي