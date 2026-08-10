ءادىل سۇبەبايەۆ اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ءادىل مالىك ۇلى سۇبەبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سونداي-اق قايرات ساپاربەك ۇلى ءداۋىتوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.