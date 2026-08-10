KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءادىل سۇبەبايەۆ اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ءادىل مالىك ۇلى سۇبەبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    سونداي-اق قايرات ساپاربەك ۇلى ءداۋىتوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ قولباسشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور