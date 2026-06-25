«ءداستۇرلى مەديانىڭ داۋرەنى ءوتتى» دەگەن پىكىرمەن كەلىسپەيمىن - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە گازەتتەر مەن تەلەارنالار جاڭا فورماتقا كوشىپ، يننوۆاتسيالىق مۋلتيمەديالىق پلاتفورما قۇرىپ، زامان تالابىنا ساي دامىپ كەلەدى. بۇل پىكىردى مەملەكەت باسشىسىتوقايەۆ اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
پرەزيدەنت ەل تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن ماڭىزدى وقيعا قارساڭىندا پارلامەنتتىڭ 8-شاقىرىلىمى ءوز جۇمىسىن اياقتايتىنىن ەسكە سالدى.
- قوس پالاتانىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنا مىندەتتى تۇردە قاتىسامىن: تاريحي كەزەڭدە اتقارىلعان جۇمىستى قورىتىندىلاپ، ەل دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىندەگى نەگىزگى ماقسات-مىندەتتەرگە توقتالىپ وتەمىن. ءبىز، قازاقستان حالقى جاسامپاز ءارى وزىق ويلى ۇلت رەتىندە الىسقا كوز تىگەمىز. وسى داڭعىل جولدا بەرەكەلى بىرلىگىمىز بەن ىرىستى ىنتىماعىمىزدى كۇشەيتىپ، بارلىق ماقساتىمىزعا جەتەمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وزدەرىنە جۇكتەلگەن جاۋاپتى ميسسيانى جوعارى دەڭگەيدە اتقارۋ ءۇشىن حالىقارالىق مەديا قوعامداستىقلىق ءداۋىردىڭ سىن-قاتەرلەرىمەن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ بەتپە-بەت كەلدى. وسىلايشا، سيفرلىق ماتريتسانىڭ - قوعام ومىرىندەگى جاڭا ساناتتىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى. نارىقتىڭ تۇبەگەيلى وزگەرۋى سالدارىنان جاڭالىقتار پورتالى، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەر الدىڭعى قاتارعا شىقتى. مەرزىمدى باسپا ءسوز بەن تەليەۆيزيا بۇرىنعى ۇستەمدىگىنەن ايىرىلدى. قازىرگى جاعداي وسىنداي. الايدا مەن «ءداستۇرلى مەديانىڭ داۋرەنى ءوتتى» دەگەن پىكىرمەن كەلىسپەيمىن. كەرىسىنشە، گازەتتەر مەن تەلەارنالار جاڭا فورماتقا كوشىپ، يننوۆاتسيالىق مۋلتيمەديالىق پلاتفورما قۇرىپ، زامان تالابىنا ساي دامىپ كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ءداستۇرلى مەديانىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ماسەلەنى تەرەڭ تالداپ، شولۋ مەن ساراپتاما ۇسىنا الۋىندا.
- اقپاراتتىق كەڭىستىكتە قارابايىر تاقىرىپتار قاپتاپ، ۇساق-تۇيەكتى ءسوز قىلۋ كوبەيگەن زاماندا ساپالى ءارى وزەكتى جۋرناليستيكانىڭ ماڭىزى ەسەلەپ ارتادى. سوندىقتان، مەنىڭ ويىمشا، ءداستۇرلى ب ا ق قىم- قيعاش ۋاقيعالار نوپىرىندە قوعام ءۇشىن اقپارات ايدىنىنداعى كومپاس، ءتىپتى يدەولوگيالىق باعدار ءرولىن الداعى ۋاقىتتا دا اتقارا بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، 28 ماۋسىم – ب ا ق وكىلدەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەر قاۋىمىن قۇتتىقتادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2019 -جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسىن بەكىتۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسى جاريالانىپ، 28-ماۋسىم كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەرەكەسى اتالىپ وتەتىن بولدى.