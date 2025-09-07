عارىشقا ۇشۋ ادام اعزاسىنىڭ بيولوگيالىق قارتايۋىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - عارىشتا بولعان قان جاسۋشالارىنىڭ جاڭارۋ قابىلەتى تومەندەپ، بۇل بيولوگيالىق قارتايۋدىڭ جەدەلدەۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى. مۇنداي قورىتىندىعا عالىمدار جاڭا زەرتتەۋ بارىسىندا كەلگەن، دەپ حابارلايدى Euronews.
NASA قولداۋىمەن جۇرگىزىلگەن تاجىريبە كەزىندە عالىمدار ميكروگراۆيتاتسيا جاعدايىندا باعانالى جاسۋشالاردىڭ مىنەز- قۇلقىن تالدادى. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قان تۇزۋگە جاۋاپتى باعانالى جانە پروگەنيتورلىق جاسۋشالار (HSPCs) حالىقارالىق عارىش ستانسياسىندا 32-45 كۇن بولعاننان كەيىن جاڭا ساۋ جاسۋشالاردى قۇرۋ قابىلەتىن جوعالتا باستاعانى انىقتالدى. بۇعان قوسا، د ن ق زاقىمدانۋى مەن تەلومەردىڭ قىسقارۋى سياقتى مولەكۋلالىق قارتايۋ بەلگىلەرى بايقالدى.
- عارىش - ادام اعزاسى ءۇشىن ەڭ اۋىر سىناق الاڭى، - دەدى زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى، سان- ديەگوداعى كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ سانفورد باعانالى جاسۋشالار ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى، دوكتور كاتريونا دجەيميسون.
ونىڭ كومانداسى جاسۋشالارداعى وزگەرىستەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن تەحنولوگيالاردى قولداندى. زەرتتەۋ ءتورت SpaceX ميسسياسىن قامتىدى.
قان ءتۇزۋ جاسۋشالارى يممۋنيتەت پەن جالپى دەنساۋلىقتى ساقتاۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى. عالىمدار عارىشتاعى ميكروگراۆيتاتسيا مەن رادياتسيا قارتايۋدى جىلدامداتاتىنىن ايتادى.
دەگەنمەن زەرتتەۋ ءۇمىت تۋدىراتىن دەرەكتەردى دە كورسەتتى: جەرگە ورالعاننان كەيىن جانە قولايلى ورتاعا تۇسكەندە جاسۋشالاردىڭ كەيبىر زاقىمدانعاندارى قالپىنا كەلگەن. بۇل قورىتىندىلار Cell Stem Cell عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ناتيجەلەر عارىشكەرلەردىڭ دەنساۋلىعىن ۇزاق ەكسپەديتسيالار كەزىندە قورعاۋعا ارنالعان جاڭا ستراتەگيالاردى ازىرلەۋ قاجەتتىگىن ايقىن كورسەتەدى.
كەلەسى قادام - ۇقساس وزگەرىستەردىڭ تىكەلەي عارىشكەرلەردىڭ اعزاسىندا بولاتىنىن زەرتتەۋ. بۇل دارىلىك نەمەسە گەنەتيكالىق ادىستەر ارقىلى الدىن الۋ جولدارىن تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل وزگەرىستەردى ءتۇسىنۋ بىزگە تەك عارىشكەرلەردى قورعاۋعا عانا ەمەس، جەردەگى قارتايۋ مەن قاتەرلى ىسىك سياقتى اۋرۋلاردى مودەلدەۋگە دە كومەكتەسەدى، - دەدى دجەيميسون.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءبىلىم كوممەرتسيالىق عارىش ساپارلارى مەن تومەنگى وربيتاداعى زەرتتەۋلەردىڭ جاڭا داۋىرىندە ايرىقشا ماڭىزعا يە.
ايتا كەتەيىك، قىتايلىق عالىمدار عارىشقا ارنالعان كىر جۋعىش ماشينا جاساپ شىعاردى.