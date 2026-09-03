«عارىشكەر» دەپ ات قويدىم»: ديماش قۇدايبەرگەن پرەزيدەنت سىيلاعان تازىسىن كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - ءانشى، قازاق حالقىنىڭ ماقتانىشى ديماش قۇدايبەرگەن قازاق تازىسى كۇنىنە وراي بىرەگەي كادرلار جاريالادى.
- بۇگىن - قازاق تازىسى كۇنى. سىزدەرمەن بىرەگەي كادرلارمەن بولىسكىم كەلەدى. ءبىرىنشى سۋرەتتە مەنىڭ قاسىمدا مەملەكەت باسشىسىنىڭ نەنسي جانە ناۋرىز اتتى تازىلارى. ال ەكىنشى سۋرەتتە - ءبارىمىز جاقسى كورەتىن تۇلپار اقجاننىڭ اكەسىمەن بىرگە تۇسكەن ءساتىم. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇلپارىمەن سەرۋەندەپ قايتۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە بولدى، - دەپ جازدى ول.
ول ءوزىنىڭ تازىسىنا قاتىستى ەرەكشە وقيعاسى بارىن ايتىپ، پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى سىيلاعان تازىسى بارىن جازدى.
- مەن وعان عارىشكەر دەپ ات قويدىم، - دەپ جازدى ءانشى.
ديماش قۇدايبەرگەن وسى بىرەگەي كادرلار ءۇشىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنە العىس ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدە قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى العاش رەت اتالىپ ءوتىپ جاتىر.
عاسىرلاردان جەتكەن تۇقىمنىڭ ءتول بولمىسىن ساقتاپ، دامىتۋ باعىتىندا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتقانىن Kazinform ءتىلشىسىنىڭ تالداۋ ماقالاسىنان وقىڭىز.