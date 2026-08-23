ءاربىر وبلىس پەن اۋداندا جاڭا نىساندار سالىنادى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە قازاقستاندى ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالدىرۋ جوسپارى اياسىندا وڭىرلەردە جاڭا نىساندار سالىناتىنىن ايتتى.
بيىل 30-ماۋسىمدا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندى ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالدىرۋ تاپسىرماسىن بەرگەن ەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل باعىتتا مەملەكەتتىڭ ۇلكەن جوسپارى بارىن اتاپ ءوتتى.
- وسىعان دەيىن ايتقانىمداي، قازاقستان ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالۋى كەرەك. ءار وبلىس ورتالىعىندا نەمەسە اۋداندار مەن قالالاردا ءىرى قۇرىلىستار جۇرگىزىلەدى. ەمحانالار، بالالارعا ارنالعان وڭالتۋ ورتالىقتارى، باسقا دا نىساندار سالىنادى. استانادا جاڭا كوپىر، دومبىرا سارايى، سۋ رەسۋرستارىن زەرتتەۋ ورتالىعى سەكىلدى ماڭىزدى نىساندار بوي كوتەرەدى. قالالاردى اباتتاندىرۋ كەرەك. «تازا قازاقستان» اكتسياسىن ويداعىداي جالعاستىرۋ قاجەت. سوندىقتان قول قۋسىرىپ وتىرۋعا بولمايدى. ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ ىسكە كىرىسكەنىمىز ءجون. ءبىزدىڭ قازاقستاننان باسقا وتانىمىز جوق، وتان ءۇشىن ءبارىمىز كۇش سالۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جالپى ساياسي ناۋقان جاقسى وتكەنىن، جۇرت الدىنا جاڭا تۇلعالار شىعىپ، ۇتىمدى يدەيالار ايتىلعانىن مالىمدەدى.
- بۇل قۇرىلتاي ەلىمىزدىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.