ءاربىر جاڭا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ەڭ اۋەلى سيفرلىق فورماتتا جاساقتالۋعا ءتيىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ جانە نەيروجەلىنى كەڭىنەن قولدانۋ قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاڭا فيلوسوفياسىنا اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءاربىر جاڭا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ەڭ اۋەلى سيفرلىق فورماتتا جاساقتالۋعا ءتيىس. بۇرىن ۇسىنىلعان مالىمەتتەردى قايتا سۇراتۋدىڭ كەرەگى جوق. بۇدان بولەك، مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ قارىم- قاتىناسىنا بايلانىستى بارلىق نورماتيۆتىك اكتىلەر بەكىتىلگەنگە دەيىن مىندەتتى تۇردە سيفرلىق ساراپتامادان وتكىزىلۋى قاجەت. سونىڭ ناتيجەسىندە ازاماتتار مەن كاسىپكەرلەر بيۋروكراتيادان قۇتىلىپ، ولاردىڭ مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىمى نىعايا تۇسەدى.
جالپى، ايتىلعان بارلىق شارا ءبىزدىڭ ايماقتا جاڭاشىلدىق سانالادى. بۇل ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ساياساتىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءارى جۇيەلى باعىتىن كورسەتەدى. اقىلدى تەحنولوگيالار ۇلكەن دەرەكتەردى وڭدەۋگە، الەۋمەتتىك سالادان باستاپ نەگىزگى ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرگە دەيىنگى كوپتەگەن سالانى تالداۋعا قابىلەتتى. ستراتەگيالىق جوسپارلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ايتارلىقتاي جەتىلدىرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
سايكەسىنشە، ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىن جاقسارتۋعا جانە ەكونوميكالىق ءوسىمدى ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار حالىق نەسيە بەرۋدەن باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋگە دەيىنگى الگوريتم جۇيەلەرىنىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءبىلۋى ءارى ءتۇسىنۋى كەرەك.
- جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىنا جاپپاي ەنگىزۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامانى دا سوعان سايكەس بەيىمدەۋ قاجەت. بۇل - ەلىمىزدىڭ تسيفرلىق جانە زياتكەرلىك دەربەستىگىن قورعايتىن ناقتى تەتىكتەر بولۋ كەرەك دەگەن ءسوز. تۇپتەپ كەلگەندە، سيفرلاندىرۋ جانە نەيروجەلىنى كەڭىنەن قولدانۋ قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاڭا فيلوسوفياسىنا اينالۋعا ءتيىس، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى فورۋم اتاۋىن AI Bridge دەپ وزگەرتۋدى ۇسىنعان ەدى.