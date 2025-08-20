ءاربىر ءۇشىنشى ادام جىلدامدىقتى شەكتەن تىس اسىرۋدىڭ سالدارىنان مەرت بولادى - پوليتسيا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى ارتقان. بۇل تۋرالى «Jibek joly» تەلەارناسىندا اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى اعا ينسپەكتورى اقتوتى بورانوۆا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جول اپاتتارىنىڭ ستاتيستيكاداعى ءوسىمى جاڭا تارتىپكە بايلانىستى. بۇعان دەيىن جول- كولىك وقيعاسى تەك مەديتسينالىق ساراپتامادان كەيىن تىركەلگەن بولسا، قازىرگى تاڭدا بارلىق اپاتتار، ونىڭ ىشىندە ۇساق كولىك قاقتىعىستارى دا ەسەپكە الىنادى.
- مەگاپوليستەردە تىركەلگەن اپاتتار سانى كوپ بولعانىمەن، ادام شىعىنى كوبىنە الماتى، جامبىل جانە تۇركىستان وبلىستارىندا ورىن الادى. اسىرەسە قالا سىرتىنداعى جولداردا قازاعا اكەلگەن جاعدايلار ءجيى كەزدەسەدى. بارلىق قايعىلى وقيعالاردىڭ شامامەن 60 پايىزى رەسپۋبليكالىق تاس جولدارىندا تىركەلگەن. ونىڭ باستى سەبەبى - كولىك اعىنى مەن جولاۋشىلار سانىنىڭ كوپتىگى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار پوليتسيا وكىلى جول ەرەجەسىن ساقتاماۋ نەگىزگى فاكتور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اسىرەسە جىلدامدىقتى اسىرۋ، قارسى باعىتقا شىعىپ كەتۋ، باعدارشامنىڭ تىيىم سالىنعان بەلگىسىنە ءوتۋ جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋ جاعدايلارى اپاتقا اكەلەدى.
- ءاربىر ءۇشىنشى ادام جىلدامدىقتى شەكتەن تىس اسىرۋ سالدارىنان قازا تابۋدا. بۇعان قوسا بۇگىندە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ۇيالى تەلەفونعا الاڭداۋى دا قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرىپ وتىر، - دەدى اقتوتى بورانوۆا.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا ەلىمىزدە 15698 جول- كولىك وقيعاسى (ج ك و) تىركەلدى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 54 پايىزعا ارتىق.
اۆتور
تاستان تويانوۆ